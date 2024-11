¿Cuál fue la última vez que España ganó Eurovisión Junior?

En 2003 y gracias al esfuerzo de varios países, entre ellos España, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable del Festival de la Canción de Eurovisión, daba luz verde a la versión Junior que sigue aún hoy. Para muchos el aliciente de esta edición para los más jóvenes es la naturalidad de los participantes, las grandes promesas del mundo de la canción que nacen en toda Europa de la mano del certamen hermano pequeño, y a diferencia de éste, la ausencia de conflictos políticos y cualquier tipo de rivalidad. Pero, ¿cómo ha sido la participación de España en estas 21 ediciones?, y ¿cuándo fue la última vez que nuestro país se alzó con el ansiado mini micrófono de cristal? Lo contamos.

Pero no hemos sido del todo sinceros, y al estilo de los programas de belleza que tanto nos horrorizan de Estados Unidos con los más pequeños, España tomó una decisión hace unos años basada en unos argumentos que parecen haber cambiado. En 2003 fueron 16 países, con España, los que participaron en la primera edición del Junior, que tuvo lugar el 15 de noviembre de aquel año en Dinamarca, concretamente en el Fórum de Copenhague. Junto al resto de los 15 concursantes estaba Sergio García, que fue nuestro primer representante oficial con el tema "Desdeelcielo".

Su tierna balada conquistó los corazones de Europa y consiguió alzarse con un merecidísimo segundo puesto sumando un total de 125 puntos. Casi 20 años después todavía conserva esa sonrisa, pero un poco más de barba. Esta segunda posición de España se repitió otras dos veces más, en 2005 Antonio José y "Te traigo Flores") y en 2023 (Sandra Valero y "LOVIU"). También ha anotado dos terceros puestos, en 2019 y en 2020 (Soleá Fernández y "Palante")

. Pero alguien se preguntará, ¿y el resto de años? Pues es que nuestro país estuvo ausente durante nada menos que 13 años.

Resulta que en 2007, en España se tomó la decisión de no participar más en este evento musical. Las razones aducidas por Javier Pons, por entonces ex director de RTVE, fue que el festival infantil "fomenta estereotipos que no compartimos" y añadió que consideraba que a los niños participantes se les "explotaba". La UER intentó que nuestro país regresara en varias ocasiones y casi lo consigue en 2011, cuando también negoció con San Marino e Italia, para que el número de participantes justificara seguir realizando el evento. Finalmente los plazos vencieron y no conseguimos mandar a nadie ese año. Incluso hubo un intento de que bajo manos privadas (Atresmedia o Mediaset) y con un permiso especial de la organización, saltarse el veto de la televisión pública, pero tampoco se pudo.

Al final Radio Televisión Española anunció en julio de 2019 que España volvería al festival Junior que tuvo lugar en Polonia y allí se fue la cantante Melani García con el tema "Marte", que obtuvo un buen tercer puesto y 212 puntos totales. Pero, y ¿alguna vez ganamos? Efectivamente. Esto sucedió en 2004 en Lillehammer con nuestra María Isabel y su conocidísimo tema, hecho frase hecha, "Antes muerta que sencilla" (ay, que sencilla). En total, las votaciones le otorgaron unos buenos 171 puntos.

Todo esto no significa que haya que olvidarse del esfuerzo del resto de concursantes mientras acudimos: Dani Fernández y su cuarto puesto en Bucarest con "Te doy mi voz" (2006), Levi Díaz y su "Reir" en 15 posición en París en 2021, y Carlos Higes y "Señorita" que acabó en el puesto 6 en Ereván en 2022.