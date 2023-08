Desvelan que Cristóbal Soria estará en Gran Hermano VIP

Poco a poco se van conociendo los nombres de los personajes que participarán en uno de los reality shows más vistos de este país: Gran Hermano VIP, el formato con el que Mediaset busca recuperar audiencia.

Además de la participación ya confirmada de la presentadora peruana Laura Bozzo, sólo se han ofrecido algunas pistas acerca de tres concursantes que formarán parte de este reestreno: “Lugar donde ha pasado el mejor fin del año: la Puerta del Sol”, “Lugar de nacimiento: Buenos Aires” y “Lugar de peregrinaje favorito: Basílica de la Virgen del Guadalupe, en Ciudad México”.

Sin embargo, Telemagazine se ha adelantado y ha desvelado el nombre de uno de los participantes y que, de confirmarse, no queda duda de que será uno de los que más contenido pueda ofrecer, pues ya hemos podido ver en las pantallas su capacidad histriónica y desenfado delante de las cámaras. Se trata del comentarista deportivo Cristóbal Soria, comentarista habitual de "El Chiringuito", equipo al que, según Telemagazine, el propio Soria ya habría informado de su ingreso en la casa de Guadalix de la Sierra. No obstante, el exdelegado del Sevilla Fútbol Club aún no ha confirmado ni negado su participación enGran Hermano VIP, que este año será presentado por Ion Aramendi y Marta Flich.