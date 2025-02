Elvira rechaza al gaitero gallego en "First Dates": "A mí, duchaditos una o dos veces al día"

El programa de citas "First Dates" fue testigo de un encuentro fallido entre dos gallegos con diferentes expectativas sobre el amor. Elvira, una dependienta jubilada de 69 años originaria de Vigo, buscaba un hombre activo y con gustos afines, mientras que Enrique, un viudo de 74 años que trabaja en un hospital militar en Pontevedra, anhelaba encontrar una compañera sensible y cariñosa que apreciara su pasión por la música tradicional gallega.

Desde el inicio, la cita estuvo marcada por el contraste. Enrique llegó al restaurante acompañado de su banda de gaitas, buscando sorprender a Elvira con un toque de su cultura. Sin embargo, la reacción de la mujer al ver a su cita fue de sorpresa, y no precisamente positiva. Su primera impresión lo decía todo: "A mí, duchaditos una o dos veces al día". La barba de ocho años de Enrique no cumplía con sus expectativas de higiene y pulcritud.

A pesar de compartir raíces gallegas y haber nacido en Vigo, sus diferencias eran evidentes. Elvira disfruta de la playa, el monte, los planes activos y la música de discoteca, mientras que Enrique prefiere la comodidad y la música tradicional. "Yo no soy de romería", afirmó Elvira, dejando claro que la música de Enrique no era de su agrado. La conversación avanzó entre intentos fallidos de encontrar puntos en común. Elvira expresó su desconcierto por la barba de Enrique, que no encajaba con su "prototipo de hombre". Él, por su parte, percibió a Elvira como "un poco estirada" debido a sus preferencias musicales y su estilo de vida. La falta de interés de Enrique por viajar, debido a sus experiencias laborales, contrastaba con el amor de Elvira por los planes y las aventuras.

Ante la falta de conexión y la evidencia de que "vivían en mundos distintos", Elvira no esperó a la decisión final y anunció su deseo de abandonar el programa. Enrique, aunque decepcionado, comprendió que no era el tipo de mujer que buscaba. La banda de gaitas de Enrique amenizó su despedida, poniendo un toque musical a un encuentro fallido.