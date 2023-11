¿Está 'Gran Hermano VIP' engañando a su público?

La décima gala de ‘Gran Hermano VIP 8’ volvió a dejar a un concursante por el camino, repescando a otro además de llevar a cabo las nominaciones. Hasta aquí todo sigue su orden, como cada jueves, pero en la última gala del reality de Telecinco, minutos antes de que acabase el programa todo dio un giro de 180º provocando el descontento de aquellos fieles seguidores del formato.

En un primer momento tuvo lugar la ceremonia de expulsión siendo Susana Bianca la elegida para abandonar la famosa casa de Guadalix, por segunda vez, con un 77% de votos. La expulsión de la canaria se veía venir desde el momento en el que se la expulsó la primera vez y fue traída de vuelta gracias al hijo de Sara Montiel, Zeus Montiel, con el que compartió más que amistad ya que pagó 25.000 euros para que regresase.

Una vez sabido que la modelo curvy se convertía en la novena expulsada, faltaba solo saber quien de los dos exconcursantes (Pilar Llori y Luitingo) se proclamaba segundo vencedor de la repesca volviendo a ser concursante de pleno derecho. Cabe recordar que la repesca iba a ocurrir en la gala número 9 y cuya plaza solo era una y se debatía entre la influencer, el cantante y el folclore, Albert Infante. Este último se hizo con la primera vacante el pasado domingo, 12 de noviembre, donde además se reveló que no solo uno si no dos serían los concursantes repescados. Finalmente, ayer se escuchó el nombre de Pilar como la ex participante elegida dejando al cantante andaluz a las puerta de volver.

Al mismo tiempo que se desvelaba el nombre de Llori, tenían lugar las nominaciones las cuales cambiaron su dinámica por una ya usada en anteriores ediciones que consistía en que cada concursante, a la hora de nominar debía elegir comer uno de los pastelitos que tenían al lado. Todos parecían ser pasteles normales pero uno de ellos llevaba en su interior picante lo que le daba la oportunidad a aquel que le tocase el poder del intercambio. El azar quiso que Zeus comiera el pastel picante otorgándole dicho poder.

El resultado de las nominaciones hizo que todos estuvieran nominados por lo que el poder que tenía el hijo de Sara Montiel no servía así que la organización decidió cambiarlo por el de salvación. Este en vez de salvarse a sí mismo decidió salvar a Jessica Bueno dejando a Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Naomi, Mitchel y él mismo como los elegidos para que la audiencia elija a su décimo expulsado.

Hasta aquí el concurso transcurría como siempre pero la organización del reality mediante la presentadora del formato y de Mediaset, Marta Flich, informó a Llori que Luitingo podía volver a la casa a cambio de restar 5000 euros del premio final el cual comenzó en 150.000 euros y se encontraba en 35.600 euros. La reciente repescada negó rotundamente gastar dinero y más para traer de vuelta al que fue más que su amigo antes de ser expulsada por primera vez.

Ante la negativa de Llori, la organización mandó a Jessica para que fuera al confesionario y allí informarle de que sí quería traer de vuelta a su amigopor la misma cantidad. Finalmente Bueno confesaba que ‘’sí’’, dejando el premio final en 30.600 euros. No es la primera vez que la modelo andaluza gasta dinero del premio final ya que hace apenas unas semanas decidió apostar 75.100 euros del premio final a cambio de recibir una grabación de voz de su hijo mayor.

El cantante volvía a entrar a la casa dejando a sus compañeros confundidos. ‘’O sea que lo de la repesca, las votaciones,...’’, decía Albert Infante incrédulo. Laura Bozzo decía en voz alta que ‘’no sabía para que hacen los juegos’’. La vuelta de Luitingo ha provocado el descontento de aquellos que ven el reality mostrando su enfado a través de redes sociales, sentenciando al reality y preguntándose: ‘’¿A qué juega ‘GH VIP’?’’.

’¿A qué juega #GHVIP? #tongo’’ escribe el perfil de twitter @Lussimoya