Juan del Val advierte a Junts y Esquerra sobre Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': ''Tendría cierta preocupación''

‘El Hormiguero’ volvió a protagonizar un jueves más su mesa de tertulia política, presidida por Pablo Motos, en donde reunía a Nuria Roca, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Juan del Val. Esta vez, dicha tertulia estuvo enfocada a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras salir elegido por mayoría absoluta. La primera en dar su opinión al respecto fue la periodista de laSexta, Pardo, quien vio dicha investidura teñida de un tono agriomostrando su preocupación ante las palabras del presidente del Gobierno ya que Sánchez afirmó que comprendía a aquellas personas que se habían manifestado pacíficamente para luego añadir que la amnistía será un paso clave para una buena convivencia.

‘’Está tan alejado de la realidad que ha creído verdaderamente que la gente está con él, o los cuatro que no, son todos de ultraderecha», soltaba Cristina para luego criticar a Santiago Abascal y su partido político, VOX, señalándole de tener ‘’falta de decoro institucional y de irresponsabilidad’’ por abandonar el hemiciclo impidiendo que Sánchez replicase. ‘’Es de una vagancia… Usted va a trabajar. La gente cuando nos enfadamos con el jefe no nos marchamos del trabajo. Es el mejor aliado de Pedro Sánchez’’, continuaba diciendo la periodista y presentadora.

Juan del Val, el polémico colaborador del espacio de Antena 3, volvió a sacar su lado rebelde dando su opinión sincera. ‘’Coincido absolutamente con lo de Abascal’’, alegaba el escritor para luego opinar sobre la reelección del líder socialista afirmando que las cosas van a cambiar y lanzando una advertencia a Junts y Esquerra. ‘’Sánchez es una persona que engaña sistemáticamente a todo el mundo, casi todo el tiempo. Si fuera Junts o Esquerra tendría cierta preocupación’’, avisaba.

‘’Él ha dado todo lo que ha necesitado hasta el mismo momento en que es presidente. Una vez que ha conseguido lo que ha querido, vamos a ver hasta dónde se mueve’’, continuaba matizando dando pie a que Nuria Roca opinase también sobre el tema. ‘’Ya no vale nada la palabra de un político porque partimos de la base de que no es real lo que nos está contando… Yo agradecería que me contaran las cosas tal cual son. Si me dices que esto que estás haciendo es por la convivencia y la concordia, pues no te puedo creer'', añadía la presentadora a la vez que su compañero de tertulia, y de vida, volvía a tomar la palabra para asegurar que ‘’lo que han hecho no se puede explicar’’ además de a afirmar que algunas medidas sociales del PSOE en estos cuatro años han sido importantes pero que ahora ‘’van a tener bastante menos dinero par gastarse’’.

La marquesa de Griñón fue más pausada definiendo tanto la situación ocurrida en Ferraz de ‘’inaceptable’’ como lo que ha hecho Sánchez. ‘’Pero ahí está, ahora mismo es lo que tenemos. Lo estoy viviendo con mucha paz, al final de alguna forma vamos a salir de esta’’. Finalmente, para cerrar la tertulia, el presentador quiso hacer una pequeña reflexión repitiendo las palabras que un periodista le dijo hace muchos años y el cual conoce a todos los presidentes: ‘’Un presidente del gobierno, cuando llega, quiere hacerlo bien: Todos quieren hacerlo bien, y a partir del segundo año empiezan a levitar, y una vez que empiezan a levitar empiezan quitarse de encima a todos los críticos de alrededor; y a partir del cuarto año, solamente están los mariachis, los que le tocan la guitarra, alrededor, y los que no, ya no están. Entonces los presidentes, sean del partido que sean, pierden la noción de la realidad’’.