Esta serie de animación tiene 100% en Rotten Tomatoes y Netflix la ha cancelado

Las plataformas han creado su propio microuniverso en el que las reglas se van creando a medida que surge la oportunidad. Así llegó el pagar por anuncios y otras así. Netflix lo prueba primero, casi siempre, y acaba haciéndose general. Lo que nunca entenderemos, si el criterio depende de la plataforma, por qué algunas series que tienen gran aceptación acaban sus días olvidadas por la gran "N". En febrero de este año cancelaba "La monja guerrera" tras dos temporadas incluso con buenos datos de visionados. Ahora ha pasado con otra serie, esta vez de animación.

Hablamos de "My Dad the Bounty Hunter", que tiene una puntuación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes. Aparte de que se encuentra entre las mejores series animadas de Netflix. Según los datos de visualización de What's On Netflix , las temporadas uno y dos tienen un total combinado de 27 millones de visitas en todo el mundo, y la segunda obtuvo un lugar en el top 10 mundial del transmisor durante una semana en agosto de 2023. Nada es suficiente. El cocreador del programa, Everett Downing Jr., confirmó que no habrá una tercera temporada de "My Dad the Bounty Hunter": “Me siento extremadamente afortunado de haber podido trabajar con un equipo tan increíble de socios y artistas. ¡Es tan irreal ver cómo tus ideas cobran vida! Todos los que trabajaron en el programa se enamoraron de Terry, Tess, Lisa, Sean y todo el elenco de personajes extravagantes, salvajes y locos. Quién sabe, tal vez algún día pueda volver a visitar este mundo. Por ahora, estos personajes e historias vivirán sin pagar alquiler en mi corazón por el resto de mi vida”, dijo a "What's On Netflix" .

¿De qué se trata "Mi papá el cazarrecompensas"?

"My Dad the Bounty Hunter" sigue a un padre cuyos hijos descubren que es un cazarrecompensas intergaláctico y se unen a él en aventuras en el espacio exterior. La serie contó con un elenco de voces repleto de estrellas, que incluía a Chelsea Peretti ( "Brooklyn Nine-Nine" ), Laz Alonso (" Avatar "), Priah Ferguson (" Stranger Things" ) y Tim Meadows ( "Mean Girls).

Ver más

A pesar de las malas noticias, el transmisor acaba de revelar muchas películas animadas y programas de televisión geniales este mes que puedes ver si quieres ver cómo se desarrollan más aventuras geniales.