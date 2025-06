Plex se sincera en 'El Hormiguero' sobre su peor experiencia durante las vueltas al mundo

Plexacaba de terminar su tercera vuelta al mundo, y ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para compartir su experiencia. Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que el youtuber también se ha enfrentado a situaciones complicadas. Y es que durante los casi 100 días que ha durado su viaje, él y sus amigos se han enfrentado a intentos de estafa, además de toparse con ciertos sujetos que incluso llegaban a amenazarles directamente.

Captura de Plex en 'El Hormiguero' Antena 3

La peor experiencia de Plex durante sus vueltas al mundo

Así se lo ha contado a Pablo Motos. "Hubo una anécdota un poco rara, porque alquilamos dos motos de agua, y nos advirtieron que no podíamos volcarlas", ha explicado. "Querían que las pagásemos y nos amenazaron diciendo que iban a matarnos a todos", asegura. Por suerte, todo quedaba en un susto, ya que estaban acompañados por el cantante Myke Towers. "Nos dijo que no nos mataba porque le había caído bien. Era un tipo que estaba solo, que no dejaba de ir y venir diciendo que quería matarnos, y al final Myke le dijo unas cosas que consiguieron calmarle". Además, parece que también se libraron de pagaron la multa de más de 1.000 euros.

De hecho, estas no habrían sido las únicas amenazas que Plex ha recibido en esta tercera vuelta al mundo, ya que en otro momento se toparon en el avión con un hombre que amenazaba con pegarles. "Nos dijo que estábamos siendo ruidosos, que nos odiaba y que nos esperaba a la salida", ha recordado sobre esta anécdota que tiene grabada en sus vlogs.