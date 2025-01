Una estrella abandona el plató de "Mask Singer"

El último episodio de la versión británica de "Mask Singer" se convirtió en un espectáculo fuera del guion. La cantante Macy Gray, conocida mundialmente por su éxito "I Try" y ganadora de un Grammy, sorprendió al público y a los investigadores al abandonar el plató antes de que se revelara su identidad. Gray, que competía bajo la máscara de "Toad in the Hole", no pudo contener su descontento tras ser eliminada en favor de Bear.

El momento dejó boquiabiertos al presentador Joel Dommett y al panel de investigadores, formado por Jonathan Ross, Davina McCall, Mo Gilligan y Maya Jama. Según testigos, Gray salió visiblemente enfadada después de que la mayoría acertara quién estaba tras la máscara, pero decidieran salvar a su contrincante. La reacción fue recogida por las cámaras, generando revuelo en redes sociales y múltiples teorías entre los seguidores del programa.

Poco después, Gray volvió al escenario, aún con su disfraz, para la esperada revelación. A pesar de su incomodidad, recibió elogios de los jueces, quienes destacaron su estatus como ícono musical. “Es un honor verte aquí. Nunca imaginamos que participarías”, le dijeron, intentando aligerar el ambiente. Sin embargo, su mirada distante y respuestas escuetas reflejaban su incomodidad con el momento.

No es la primera vez que Macy Gray se pone una máscara. Anteriormente participó en las versiones australiana y estadounidense de "Mask Singer", donde llegó a la cuarta posición como "Sea Queen". Su incursión en el programa británico la convierte en la primera celebridad en competir en tres ediciones internacionales del formato.

Este episodio de "Mask Singer" ha dejado claro que, más allá de las actuaciones musicales y las intrigas sobre la identidad de sus participantes, el show puede regalarnos momentos tan inesperados como humanos. Macy Gray, con su carácter y talento, sigue dando que hablar, incluso cuando la música se detiene.