Eurovisión desvela la versión y actuación inédita de Blanca Paloma y su "Eaea"

Quedan poco más de 15 días para que Blanca Paloma se suba al escenario de Eurovisión 2023 en Liverpool. Desde que fuera proclamada ganadora del Benidorm Fest en Febrero hasta ahora hemos visto como su nombre subía puesto a puesto en las apuestas, su popularidad crecía entre los eurofans de todo el mundo y ella misma se encargaba de relanzar su tema, "Eaea", con nuevas y sorprendentes versiones. La última sorpresa la ha dado el propio Festival de Eurovisión al compartir en Youtube una versión inédita y en acústico.

Es una cosa habitual que el Festival de la Canción de Eurovisión vaya calentando el ambiente de cara a la primera semifinal en Liverpool el próximo 9 de mayo. Así que ha compartido con los eurofans diversas versiones de algunos representantes entre los que se encuentra la artista alicantina que representará a España. En este caso se trata de una versión sorprendente, alejada de otras ya presentadas e interpretadas por Blanca Paloma como break dance o balada íntima.

Este mismo sábado volvió a participar en los Premios Platino pero de sorpresa la Unión Europea de Radiodifusión (UER) organizadora de Eurovisión ha deleitado a los fans con actuaciones inéditas bajo el epígrafe A little bit more... (Un poquito más...). En el vídeo se ve a nuestra representante en un pequeño escenario con el productor José Pablo Polo, ambos acompañados tan solo de una guitarra. Blanca Paloma luce un vestido rojo con un sombrero de flecos, muy parecido al look usado en el Benidorm Fest hace unos meses.

A modo de transformación, a lo largo de la actuación se deshace del vestido y muestra debajo uno negro con pedrería, mientras el espacio es inundado por una efectiva luz roja que añade misterio y solemnidad. Tras esta demostración, aún le quedan citas a la artista, que el martes 25 de abril acudirá a la gala de los premios Sant Jordi, que se celebrarán en el Teatre Lliure de Barcelona. Dos días después, el 27 de abril, se celebra en Callao (Madrid) la fiesta de despedida en el que la cantante podrá interpretar una vez más su canción de Eurovisión. Cerrará sus actuaciones el 28 de abril en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Tendrá lugar durante la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo.