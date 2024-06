Al fin vuelve "Bridgerton": cuándo se estrena, dónde ver, curiosidades

La serie de "Bridgerton" lleva cuatro años cosechando enormes éxitos de audiencia, siendo ya una de las series más vistas de la historia de la plataforma Netflix. No es de extrañar ese gran triunfo, teniendo en cuenta que la historia está basada en las novelas "bestseller" de la escritora Julia Quinn.

"Bridgerton" está ambientada en las intrigas y traiciones personales de la alta sociedad de Londres durante el Período Regencia, a principios del siglo XIX (1811-1820).

Narra la increíble historia de una figura muy común de la época, las jóvenes casaderas, a las que se presentaba en sociedad y la corte como debutantes, pasando a formar parte del mercado matrimonial.

En un momento donde los padres utilizaban el matrimonio de sus hijos para ascender y progresar social y económicamente, el "salseo" está más que servido.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de "Bridgerton" temporada 3?

Tras el estreno de la tercera temporada de las serie el pasado 16 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una increíble trama llena de amor, intrigas y mucha codicia. Pero Netflix, con sus trucos de marketing, decidió posponer los capítulos finales, dejando a los más fanáticos "con la miel en los labios".

Esta temporada está basada en el tradicional cuento de Cenicienta, y no sigue la misma línea temporal ni el orden de las novelas. En su lugar, esta tercera entrega se inspira en el cuarto tomo de Julia Quinn.

Primeras imágenes de la segunda parte de la tercera temporada de "Los Bridgerton" Netflix

Para poder disfrutar de la segunda parte (y final) de esta tercera temporada de "Bridgerton" habrá que esperar hasta finales de esta semana, ya que se estrenará a las 09:00 de la mañana (hora de España peninsular) de este jueves 13 de junio.

¿Dónde se podrá ver el estreno?

Al tratarse de una producción original de Netflix, y una de las más exitosas que ha generado hasta ahora, con más de 80 millones de reproducciones desde el día de su salida, solo estará disponible en esta plataforma.

Es posible que en un futuro sea comprada por otras plataformas o canales de televisión, pero, por el momento, solo podrá verse el estreno de "Bridgerton" el 13 de junio a las 09:00 (hora peninsular Española) en Netflix.

Curiosidades de la serie

Cuando salió el pasado mes la primera parte de "Bridgerton", un "influencer" que focaliza su creación de contenido en torno a películas, series de televisión y otros formatos audiovisuales compartió un vídeo explicando algunas curiosidades sobre ésta.

Adrián Lude (@adrianlude), explicaba a través de su cuenta oficial de TikTok que uno de los actores que más problemas ocasionó durante los rodajes no fue ningún joven, si siquiera un humano: fue el perro. Según contaba el creador de contenido, se escogió a un can cualquiera por ser de raza "Corgi", no a uno entrenado. Esto ocasionó muchas complicaciones durante los rodajes, y los directores.

Aunque este adorable amigo del hombre ha generado ya sus propios clubs de fans, resultó en un verdadero dolor de cabeza para el equipo de la serie.

La actriz de británica con orígenes indios Simone Ashwini Pillai, más conocida como Simone Ashley (su nombre artístico), sufrió un accidente durante el primer día de rodaje que casi da al traste con la continuidad de la serie.

Simone, quien interpreta el papel de "Kate Sharma en "Bridgerton", se desgarró el hombro durante la primera sesión de grabación de la serie, por culpa del corsé que llevaba, demasiado apretado.

Una de las partidas presupuestarias más elevadas de "Bridgerton" son los preciosos vestidos de época que llevan todos los personajes y extras de la serie. Tan solo durante la primera temporada se llegaron a utilizar más de 5.000 vestidos. El personaje de Dafne" vistió 140 modelos de vestido diferentes.