La “Bridgertonmanía” duplica las visitas a las localizaciones de la serie

La “Bridgeronmanía” cada vez llega más lejos. Los incondicionales de “Los Bridgertone” no solo devoran los capítulos de la serie de Netflix en cuestión de unos pocos días y buscan emular los looks y las costumbres de sus protagonistas, sino que también están cambiando su forma de viajar. Ya no se conforman ver sus hermosos parajes, palacios y jardines a través de la pequeña pantalla, y quieren visitar la Inglaterra de la Reina Carlota en carne y hueso; especialmente los españoles.

De hecho, según datos recopilados por Trainline, el fenómeno de “Los Bridgerton” se ha vuelto a disparar tras el estreno de la segunda parte de la tercera temporada de la exitosa producción británica. La app de ventas de billetes de tren y autobús líder en Europa, sostiene que los viajes de tren a las localizaciones de esta producción televisiva han aumentado una media del 50% en el último año. Aquí, España se posiciona como el cuarto país de Europa que más ha visitado las localizaciones de esta serie. Tal es así que se han multiplicado los viajes hasta un 82%. Por delante encontramos viajeros de Francia, Alemania y, ocupando el primer lugar, Italia.

Penélope y Colin protagonizan la tercera entrega de 'Los Bridgerton' Netflix

Los lugares en los que se ha rodado “Los Bridgerton” que más expectación han causado entre los viajeros, destaca Brighton, que aumentó un 61% sus pasajeros en comparación al año anterior al estreno de la segunda temporada de la serie; Windsor, con un incremento del 58%, Cobham, con un 40% o la ciudad de Salisbury, cuya demanda creció un 37%.

Entre las localizaciones que probablemente atraerán la curiosidad de los “Bridgertonmaníacos” tras la tercera temporada son el Parque de Painshill, el Teatro Real de Brighton y la casa de Lady Danbury. Estas son las claves para visitar los “diamantes” de esta última entrega.

El Parque de Painshill

Los viajes a la estación de tren de Cobham & Stoke D'Abernon han presentado un aumento del 40% según los datos de Trainline. No es de extrañar, ya que se encuentra al lado de Painshill Park.

Aquí, puedes pasear por sus enormes jardines como Daphne junto al duque de Hastings, disfrutando de un parque paisajístico inglés del siglo XVIII. Es el lugar perfecto para un picnic al más puro estilo Bridgerton, así que prepara tu cesta y tu vestido de verano.

El Teatro Real de Brighton

Disfruta de un concierto de música clásica, una ópera, o de tu musical favorito en el Royal Theater de Brighton. Esta ciudad de la costa británica alberga este espacio, que constituye una de las localizaciones más bonitas que aparecen en la serie de Netflix.

Los pasajeros que viajan hasta la estación de tren de Brighton aumentaron un 61% tras el estreno de la segunda temporada de los Bridgerton. Y es que, paseando desde esta estación, llegarás a su histórico teatro en tan solo diez minutos.

La casa de Lady Danbury

Bath es otro de los destinos que han aumentado sus visitas gracias a ser una de las localizaciones donde se grabaron Los Bridgerton. En esta ciudad se encuentra -en la ficción-la mansión de Lady Danbury, confidente de la Reina. En la vida real, este edificio alberga el Museo Holburne y en él se pueden encontrar tesoros como una colección de copas del siglo XIX o un retrato de la Reina Carlota de 1766.

Se trata de un lugar lleno de encanto que, según Trainline, ha registrado un crecimiento de viajeros del 22%. Si deseas visitarlo, podrás llegar a la mansión Danbury tras un paseo de quince minutos recorriendo la ciudad de Bath, desde la estación de tren Bath Spa.