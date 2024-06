Sarah Ferguson quiere un "cameo" en Los Bridgerton

A escasos días de que Netflix estrene una nueva temporada de Los Bridgerton, que tendrá como tema principal la historia de amor entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, una royal estaría dispuesta a formar parte del elenco de la serie británica. Y no es otra que la atrevida duquesa de York. Sarah Ferguson ha confesado que le gustaría conseguir un papel en la serie. Ya hizo un cameo en "Friends" y en la película "An American in Austen" de Hallmark, pero ahora se siente preparada para asumir papeles más destacados tanto en cine como en TV.

"Me gustaría hacer más papeles sin acompañante y doblajes, y le he preguntado a mi agente si podría conseguir un papel sin acompañante en Los Bridgerton", ha confesado en la revista 'HELLO!'. Su salto a la interpretación no supondría dejar a un lado su otra gran pasión: la literatura. Sarah Ferguson seguiría trabajando entre escenas. "Hallmark me ha pedido que escriba cinco comedias románticas y 'Her Heart for a Compass' (su novela) se convertirá en una serie de televisión".

Sus dos primeras son de ficción histórica y actualmente trabaja en una historia de "crimen confortable".

A la pregunta de si tiene previsto escribir más novelas de ficción histórica, respondió: "Ya he empezado el tercer libro con HarperCollins y estoy colaborando de nuevo con Marguerite Kaye. Pero puede que lo pospongamos seis meses, porque nos estamos adentrando en la novela policíaca y estoy muy ilusionada. Es una mezcla de 'Más allá del paraíso' con 'Muerte en el paraíso' y 'Psiquiatría', y es absolutamente extraño, pero me divierte mucho".