Froilán: Su doble vida y su nula relación con sus tíos los Reyes de España

Este pasado 24 de abril, el programa de Cuatro, ‘Focus’, trajo un reportaje sobre la vida de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, el sobrino del Rey Felipe y el cual ocupa la cuarta posición en la línea de sucesión al trono. El joven monarca de 24 años se ha popularizado ya no por su procedencia histórica sino por los acontecimientos, no muy positivos, que han estado presentes en su adolescencia.

La presentadora del programa, Ana Francisco, mostraba la información recopilada del hermano mayor de Victoria Federica durante una semana. El hijo de la Infanta Elena tuvo que abandonar su país de origen en febrero de 2023 y mudarse con su abuelo, el rey emérito Don Juan Carlos I, a Abu Dabi debido a las polémicas que le rodeaban (en noviembre de 2022 un altercado en una discoteca donde un amigo suyo fue herido con un arma blanca y la última fue en febrero de 2023 con una redada en un after lleno de menores y donde se encontraba ‘cocaína rosa').

‘Focus’ desveló que en tan solo dos meses que lleva el joven fuera del que fue su hogar, ha habido un cambio radical en su actitud y salidas nocturnas. Además de las imágenes mostradas de los sitios que suele frecuentar y sus nuevos pasatiempos, el programa de Mediaset consiguió declaraciones de su círculo cercano.

Parece que la vida del hijo de Jaime De Marichalar ha dado un cambio de 180º. Atrás quedó aquella marcha en febrero, la cual se despidió de su amiga influencer Belén Perea. Tras ser esperado por su abuelo e intentar dejar a un lado su pasado, Froilán se encuentra trabajando en una de las petroleras más importantes a nivel mundial (Abu Dhabi National Oil Company, conocida como ADNOC), gracias a los amigos del emérito, Mohamed bin Zayed (presidente de los emiratos árabes), y el jeque Mansour bin Zayed. Según un amigo del monarca, el joven no tendría ningún privilegio en su lugar de trabajo, además es él mismo quien se costea su propio hogar. "Puede que su abuelo lo haya ayudado a conseguir el trabajo, pero debe cumplir un horario como todos", mencionó una persona cercana al aristócrata..

El espacio de Ana Francisco también consiguió colarse en el rascacielos en el que el protagonista vive y por el cual paga alrededor de unos 40 mil euros al año. Además de tener esta lujosa vivienda, Froilán ha cambiado sus salidas nocturnas por otras más culinarias, frecuentando exclusivos restaurantes, especialmente uno español donde le sirven tortilla, croquetas y paella.

Estas serían las únicas actividades que practicaría. Atrás quedó el estar continuamente en pubs y discotecas rodeado de prensa y móviles. Aunque sus conocidos cercanos han confesado que alguna que otra fiesta en yate se permite, el pasatiempo que más realiza es el de pasar más tiempo con su abuelo. "Él está tranquilito aquí. No sale mucho. Esta es una ciudad tranquila y, si Felipe quiere fiesta, se va a Dubái", confesaba una amiga. ‘’Cenan juntos. Felipe le dice 'abuelo, voy a tu casa' y cenan. Él dice que tiene suerte de vivir aquí y disfrutar con su abuelo, que está un pelín pachucho... Porque ya son 85 tacos. Pero comparten mucho. Hablan de historia y Felipe le pregunta por la historia de España", afirmaba otro amigo.

Otras de las declaraciones que ‘Focus’ logró fueron las que esclarecen cómo es la relación de Froilán con sus tíos, los Reyes de España. ‘’Con el rey no se habla. Ellos no tienen relación. Con Letizia y con Felipe nada. Él al menos nada, y su abuelo tampoco. Me lo ha contado él. Se hablará su hermana… pero con Letizia nada, no la quiere ni ver. Él me dijo: 'mi tío Felipe y mi tía Letizia no quieren nada conmigo.' Y sus primas creo que tampoco. No tiene buena relación. Aparte me dijo que 'es republicana'. No habló bien de ella, no le tienen demasiado aprecio.’', decía otro amigo del círculo cercano al joven aristócrata.