Gonzo:«En las redes sociales el producto eres tú y también eres de usar y tirar»

El caso de Mari Carmen Fernández, la camarera a bordo de un barco del CSIC desaparecida, ya puso de manifiesto la fuerte apuesta de «Salvados» en laSexta por los temas que parece hemos olvidado tras leer el titular. Hemos hablado con su conductor, el periodista Fernando González, «Gonzo», para conocer más de la nueva temporada, que este domingo y lunes emite un programa doble especial, «Redes sociales: la fábrica del terror».

¿Le siguen llegando ecos de la temporada anterior?

Este verano fui a mi ciudad. En la temporada anterior hice un programa sobre mi colegio. Pasé por Asturias, y paré en una gasolinera, y flipé. El programa de lobos allí fue una cuestión que se sigue hablando. Claro que llegan los ecos. Tenemos una propuesta ahora para entrevistar a un político y los ecos es mirar para atrás y decir pues si lo hacemos, lo hacemos como el año pasado con Page y con Junqueras, con la peña, con los ciudadanos, a responder. Y eso es lo bueno, que tú emitas algo y meses después alguien te vea y se acuerde perfectamente de aquel programa.

En esta ocasión ha dicho que entrevistas a políticos, «pocas o ninguna».

La actualidad manda y por eso político poco o ninguno. El año pasado lo vimos, de 14 programas dos dedicados a políticos, pero porque era una cuestión que estaba presente en todo el país, que era la Ley de amnistía. Y pusimos a uno en un programa de un lado y a otro de otro. Pero si no hay una cuestión que sea de interés general, real, no de opinión publicada, sino de opinión pública, en la que el político tenga algo que decir, nosotros vamos a hablar con los que sufren, para bien o para mal, las consecuencias de decisiones políticas. El programa con el que estrenamos es una cuestión política. La empresa es el CSIC, organismo público, en su Consejo de Administración están sentados, representantes de cuatro ministerios. Y les dimos la opción de hablar. No han querido. Entonces, ¿nosotros no queremos hablar con políticos? No, hombre, faltaría más. Lo que ya somos mayorcitos es para aceptar sentarnos con políticos que no quieren venir a hablar, sino que quieren venir a soltar argumentario y joder, pues la vida es aprender, y yo, particularmente he ido aprendiendo eso. Y además me parece más útil hacer lo que hicimos el año pasado, sentar a Junqueras con gente que dice que la amnistía es una locura y sentar a Parge con gente que le dice que su posición dentro del partido es una locura. Lo que quiero es que un político que confronte con alguien a quien le manda el discurso. Al final somos intermediarios del político y el ciudadano. A mí me gusta eliminar intermediarios. En este caso lo somos para que se pongan en contacto, pero no es por norma. Si pasa algo muy gordo de responsabilidad de un ministro, del presidente del Gobierno, no se nos pasa por la cabeza no levantar el teléfono inmediatamente. Eso es nuestro trabajo. Pero si no hay motivos para que esté, no pensaremos en un político como una solución para un programa de un domingo.

Con la actualidad no parece que se vaya a aburrir.

No, la verdad que no. No nos hemos aburrido haciendo los programas de antes de verano, que hemos hecho bastantes, y tenemos muy avanzada la temporada. ¿Que no nos vamos a aburrir mucho? Bueno, depende, porque yo este verano pensaba en los temas que hay mirando para adelante. Pero aburrirme en el sentido de que pasen cosas que son de consecuencia en nuestro día a día, creo que sí que nos vamos a aburrir, porque no hay grandes cuestiones. Mientras sean dimes y diretes, «Salvados» no es el espacio para entrar ahí. Hay muchos otros espacios que lo hacen mucho mejor que nosotros y que van cada día, porque esta es una actualidad diaria donde si yo me fijo en lo que ha dicho uno el lunes, pues lo voy a contar el domingo. Seguramente cuando lo cuente el domingo, eso está más caducado que un yogur del año pasado.

Dos palabras para cada episodio de la temporada.

Exescoltas es una historia de personas de usar y tirar. Super submarina, en lo peor de la vida se pueden encontrar grandes respuestas a lo que te viene por delante; y, a veces, cuando estás jodido es cuando realmente te das cuenta de lo que quieres. En el de Irún, del de al lado, no hay que sospechar, te tienes que apoyar. Del re las redes sociales, el producto eres tú y también eres de usuario. Tirar, usuario de las redes sociales. El producto eres tú y también eres de usar y tirar. Y eso vale para los trabajadores también de esas plataformas.

El mundo del marketing ha perdido un valor..

Es que nuestro trabajo en parte es un poco de marketing. Es que te cuenten una historia y decir hostia, ¿qué es lo potente de todo esto? Pero bueno, nunca sabes si al final algún día hay que buscarse las habituales por otro. Por cierto, tengo un coche que tiene 175000 km (bromea). Y el titular del tema de Mari Carmen es una pregunta, «¿el Gobierno más feminista de la historia?». Ahí lo dejaría.

Como padre, ¿le afecta la percepción de los temas que son importantes?

Te lo respondo desde lo más personal, nunca me he condicionado al elegir un tema. ¿Que me haya condicionado el enfoque?. Por supuesto. El ser padre te abre unas sensibilidades que antes no tenías. Recuerdo el primer viaje que hice a una zona jodida del mundo siendo padre. Hasta ese momento, en todos los viajes que hacía antes, me daban pena los niños, porque yo había sido niño. Desde que soy padre, me joden y me amargo mucho en los padres, porque yo ahora sí sé lo que siente un padre. Entonces, claro que te condiciona el enfoque. Es enriquecedor porque tienes una sensibilidad que no tenías, pero también a la hora de enfoques en positivo. También en mi casa pretendo a mis hijos cariño, seguridad y confianza. En el programa que se llama ‘Bienvenidos al norte’, el ser padre nos ha ayudado. Somos ya cuarentones la mayoría de los que hacemos este programa. Y cuando vemos un programa que es peña que por delante de su casa ve pasar a migrantes, y lo que hace es salir a ayudarlos, joder, contemos esa historia, tíos. Pero la contamos de un punto de vista distinto, que no va a darle rentabilidad a los populistas, a los extremistas, a los que quieren sacar rendimiento de decirte ese que pasa por delante de tu casa y que tiene otro color de piel te quiere joder la vida. No es verdad. Soy mucho menos el señor que quiere coger al político y le tiro cuatro preguntas bien dadas, soy el que quiere construir: mis hijos tendrán que vivir este mundo mucho más de lo que lo viviría yo. Hay una parte en la que me he dado cuenta que es mejor construir que echar en cara. Probablemente todo eso tenga que ver con ser padre y 48 años, y no 32, que también vives la vida de otra manera.

La fábrica del terror de las redes sociales

► laSexta se adentrará en ese lado oculto de las redes sociales con una programación especial que contará con la doble entrega de «Salvados», prime time de esta noche y mañana lunes, y que se completará con la emisión del documental «Adictos a la pantalla», que podrá verse hoy tras la primera entrega del programa y un especial de «laSexta Xplica» que se emitirá el lunes tras la segunda entrega del programa dirigido por Gonzo. Estas dos noches únicas desvelan lo que realmente ocurre en las plataformas que usamos diariamente. El programa ha tenido acceso a Arturo Béjar, ex directivo de Facebook que revela cómo la plataforma ignoró los daños a sus usuarios y obligó a Mark Zuckerberg a pedir disculpas públicas.