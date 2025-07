"Sin medida": una princesa de cartón en Londres

Jessica vive dentro de una película británica de Jane Austen. Su vida discurre entre su relación sentimental con el amor de su vida, Zev, su perra Ástrid, su trabajo de productora en anuncios en Nueva York y su obsesión con la influencer Wendy Jones. De repente, dos de sus referentes chocan y acaba borracha recriminando a Jones y a Zev que sean pareja tras abandonarla. Su vida está a punto de dar un giro de 180 grados cuando realice un viaje de trabajo a Londres. Así arranca la nueva serie de Lena Dunham («Girls»), «Sin medida» («Too Much»), dirigida por ella misma y protagonizada por Megan Stalter y Will Sharpe, entre muchos otros.

La primera impresión que nos llevamos de Jessica (Stalter) es muy loca. Entra ebria en su antiguo apartamento e invade el dormitorio donde duermen su exnovio (Michael Zegen) y Wendy (Emily Ratajkowski). Acaba viviendo en casa de su madre, Ellen, interpretada con maestría por Rita Wilson, junto a su hermana Sally (Durham) y su abuela Dottie (Rhea Perlman). La escena de las tres en el salón viendo una comedia romántica británica es una verdadera declaración de intenciones de la directora y creadora de la serie de 10 episodios junto a su marido, el músico Luis Felber, cuyo grupo, Attawalpa, pone la música a la ficción. Jessica quiere un amor romántico, y la oportunidad de pasar unos meses en Londres en un nuevo proyecto la seduce y allá que se va con todo (perra incluida). Desde que pone un pie en la capital del Reino Unido, todo le irá razonablemente regular. Su lugar de residencia tiene un nombre largo, lo que sugiere lujo, o al menos un buen barrio; sin embargo, acabará en un piso en las afueras. Ya en su primera salida a un pub conocerá a Felix (Sharpe), un músico indie y bohemio de uñas negras. Aunque sus vidas y personalidades son diametralmente opuestas, acaban por atraerse y un suceso que incluye fuego y un camisón acelera su entrada en materia.

La serie destaca notablemente en hablar del amor y el desamor en teoría y en la práctica, así como de las diferencias culturales entre Reino Unido y Estados Unidos. Pero a Jessica la sigue persiguiendo su relación con Zev, mientras contempla cómo se declara y se promete con la influencer de medio pelo. Está claro que la creadora, Lena Dunham, apuesta por mostrar el lado menos idealizado del amor, con relaciones complejas, personajes imperfectos y situaciones incómodas, alejándose de los finales de cuento de hadas que persigue nuestra protagonista como la panacea. Laboralmente, también se encuentra rodeada de personajes alternativos, antisociales o demasiado sociables, como su jefe directo, Jonno, interpretado por Richard E. Grant, que es un esnob de campeonato. Lena Dunham ya confesó en las entrevistas previas al estreno que se inspiró para «Sin medida» en los inicios de su relación con su esposo. Aunque aclaró que, una vez que comenzó a escribir, los personajes y la historia tomaron su propio rumbo y se alejaron de la realidad directa. Los puntos de partida comunes son la mudanza a una ciudad extranjera, la relación sentimental con alguien de otra cultura y la exploración de emociones universales.

Sin embargo, para algunos espectadores puede ser una serie difícil de seguir. La creadora, que dirige ocho de los diez episodios y se encarga del guion, lo que aporta coherencia y una voz autoral fuerte, también se encontrará con gente que no entienda la profundidad que da la liviandad a algunos personajes, que aparecen como números musicales independientes y que le restan gravedad a los temas de pantalla, salvo aquellos en los que inciden con una crítica social mordaz. En redes sociales algunos usuarios que ya han visto la serie apuntan a que las acciones de algunos personajes parecen «arbitrarias» y dificultan la «empatía» con ellos, que sin embargo me parece una característica positiva. Incluso la manera en la que se muestran las relaciones sentimentales y sexuales puede apartar a más de un televidente por su naturalidad y desparpajo. Pero es que ese es el estilo, desde la pareja conociéndose, pasándose el papel higiénico en un bar, hasta el personaje que se chupa el dedo para dormir tras una sesión de sado. Es una interesantísima mezcla entre «El diario de Bridget Jones» y el realismo y la crudeza de «Girls», usando todos los clichés posibles sobre Londres y las comedias románticas para hacerlos añicos al segundo siguiente. Sin duda, es un buen golpe en la mesa para reírse abiertamente de la idea romántica de casi cualquier cosa. Por supuesto, el trabajo protagonista es superior y no sólo ha sabido coger el tono perfecto a la serie, sino que la hace suya hasta querer pasar más tiempo con ellos.

El reparto que casi no cabe en 10 episodios

►Es una locura la cantidad de caras conocidas que deambulan por «Sin medida». Está clara la capacidad de reclamo que tiene Dunham. Si uno se sorprende muchísimo de encontrarse a Andrew Rannells o a Jessica Alba en el primer episodio, las estrellas aparecen durante toda la temporada. Entre ellos destacamos a Stephen Fry, Rita Ora, Andrew Scott, Kit Harington, Jennifer Saunders y Naomi Watts. «Había tantos actores a los que respeto que pensé: ‘Aunque el personaje aparezca en uno o cuatro episodios, quiero darles algo a lo que aferrarse’», dijo Lena Dunham durante una entrevista.