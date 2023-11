Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre el nuevo reality de Isabel Preysler: ''Me gustaría que confesara el lastre que era Vargas Llosa''

Jorge Javier Vázquez lo ha vuelto a hacer, como cada semana. El presentador ha aprovechado su espacio en ‘Lecturas’ para confesar las ganas que tiene de, en estas fechas tan marcadas por la Navidad, sentarse y disfrutar del nuevo reality que Isabel Preysler protagoniza en Disney+ y que llegará el 5 de diciembre.

“La Navidad es cuando más añoramos a nuestros familiares y amigos que ya no están”. Menos mal que de vez en cuando aparece la Preysler en nuestras vidas para ayudarnos a no perder la cabeza’’, comienza diciendo el de Badalona.

‘’En el reality de Disney nos va a contar cómo celebra su Navidad. Teniendo en cuenta lo que tarda en grabarse y editarse un programa de estas características me relamo de gusto pensando que la tropa Preysler grabase la cena de Nochebuena en agosto, con el caloraco que ha hecho este año en nuestro país. ¿Habrán tenido que atizarse turrones al tiempo que sudaban la gota gorda?’’, continuaba escribiendo confesando que es muy consumidor de realities.

‘’Es el género televisivo que más me atrae. Tanto es así que me he tragado varias veces el de Tamara Falcó, que no es de los mejores’’, seguía apostillando. Sin embargo, a pesar de su gran fanatismo por este formato, el cual ha presentado varios en Telecinco, Vázquez también ha expresado su deseo de que en el reality de la reina de corazones se pusiera verde al que fuera la última pareja de esta.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Cuentos chinos' Mediaset

‘’Me gustaría que en su reality Isabel Preysler se soltara el pelo y le confesara a sus hijos en la cena de Nochebuena, grabada en agosto, que menudo lastre era Vargas Llosa. Es más, rabio de gusto imaginándola pronunciar la palabra “coñazo” referida al Nobel. O cargando contra algunas de esas repolludas o petimetres que cuando hablan de ella en televisión dicen “Isabel” con la mandíbula caída, babosa’’.

Por último, Jorge Javier no ha querido dejar escapar su deseo de ver a la hija de la aristócrata, Tamara Falcó, en esa cena de Navidad como opinan sobre temas actuales como la amnistía, las manifestaciones en Ferraz o las declaraciones del hijo de Bárbara Rey. Tanto es así que si le dieran a elegir entre un after y ver una cena con la Preysler, Íñigo Onieva o Fernando Verdasco hablando de Puigdemont, se decantaría por esto último.