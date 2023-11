Juan Gómez Jurado, autor de 'Reina Roja', revela la maldición que le persigue en 'La Resistencia'

El espacio de MovistarPlus+, ‘La Resistencia’, trajo consigo la noche del martes, 28 de noviembre, a uno de los escritores más famosos entre la sociedad actual. Juanjo Gómez-Jurado se sentaba con David Broncano para hablar sobre la adaptación de una de sus obras literarias, ‘Reina Roja’, que llegará a Amazon Prime Video el próximo 29 de febrero de 2024 con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian como protagonistas; y para hablar también sobre su última novela publicada, ‘Todo vuelve’.

Lo que parecía ser una entrevista normal alcanzó su punto más curioso cuando el periodista y escritor reveló el precio que ha pagado y sigue pagando por cada una de sus obras. El novelista, que se encuentra viviendo una gran etapa profesional, cuenta con más de una decena de novelas en sus casi dos décadas de profesión y la mayoría de ellas esconden una trágica historia personal de su autor.

Juanjo Gómez-Jurado y David Broncano MovistarPlus+

Gómez-Jurado enumeró, en ‘La Resistencia’, una a una sus novelas más conocidas para confesar la maldición que rodea a cada una de ellas. "El primero del universo ‘Reino Roja’ fue un fracaso absoluto", comenzó revelando el invitado mientras le pasaba la novela al presentador. "Segundo libro. Y, según empiezo a escribirlo, se muere mi madre", confesaba a la vez que se escuchaban las risas tímidas del público.

"Justo me pongo a escribir ‘Reina Roja’, mi padre se muere", continuó desvelando el escritor. Brncano, haciendo uso de su humor, no dudó en decirle lo que pensaba. "Igual tienes que parar con... Está muy bien lo de querer triunfar en la literatura, pero tampoco ir cargándote a todos tus padres", decía el conductor provocando las risas de todos.

‘Loba Negra’, la segunda parte de la exitosa trilogía de ‘Reina Roja’, también ocultaba otra desgracia. "Me iba a escribir a una hospedería en el Valle de los Caídos... Da igual, es que era muy barato", empezaba relatando a lo que Broncano volvió a aprovechar la oportunidad para opinar al respecto. "La verdad es que tú también lo vas pidiendo...".

El escritor madrileño continuaba narrando cual fue la desgracia que acompañó al siguiente libro, ‘Todo arde’. "Año 2022 me siento a escribir...", comenzó diciendo para ser interrumpido por el jienense: "y exhuman a Franco", volvía a soltar dando pie, otra vez, a las risas del público.

"Me llama mi mejor amiga, la madrina de mis hijos, y me dice: 'tengo cáncer de páncreas', entonces muere", contó dejando a todos sin palabras. Además, durante el proceso de escritura de su último libro, ‘Todo vuelve’, el autor confesó que su agente literaria había fallecido y la cual ‘’era como una madre para él ya que llevaba con ella 17 años’’.

Tras estas maldiciones, o terribles coincidencias, el novelista continúo desvelando que ya se encuentra sumergido en su próxima obra la cual ha coincidido con el descubrimiento de un sarcoma inoperable a su perro. "Esto ya no tiene gracia...", señaló. "No como todo lo demás", respondió Broncano, despertando las risas de todo el público y del propio invitado.

Tras esto, Arturo González-Campos, cómico y locutor que mantiene una gran relación profesional y personal con el invitado, no quiso dejar pasar el momento para hacer una petición. "Haciendo cálculos ahora mismo, y quitando a su mujer y a sus hijos,soy el siguiente", comentó. "Si Juan vende suficientes libros de ‘Todo vuelve’ y le compran la continuación, el siguiente que palma soy yo. Solo os digo una cosa, ‘Todo vuelve’ no es el libro regalo de la Navidad, es una puta mierda de libro, no lo compréis, por mí", concluía a la vez que el público, el invitado y el presentador no podían contener la risa.

En cuanto a las preguntas clásicas, ‘’dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’, el autor confesó que a pesar de no tener mucho dinero en el banco con las propiedades que tiene asciende a una cifra aproximada de dos millones y medio de euros. En cuanto a su actividad sexual dio una puntuación de 12 puntos afirmando que todos los días se masturba.