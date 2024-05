Juan José Ballesta niega las acusaciones de agresión sexual: "Es mentira todo"

El actor Juan José Ballesta se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de agresión sexual por una mujer en el verano de 2023. Ballesta ha negado vehementemente todas las acusaciones, declarando que "ni siquiera conoce a la denunciante".

La mujer presentó la denuncia alegando que, después de una noche de fiesta, ambos fueron a un cajero automático para sacar dinero y supuestamente comprar heroína. Según su relato, mientras estaban sentados en la acera, Ballesta la agredió sexualmente. Además, afirmó que, pocos días antes, un amigo del actor la había retenido en su casa y también la había agredido. La denuncia se realizó desde la planta de psiquiatría de un hospital, donde la mujer estaba ingresada por esquizofrenia paranoide.

En el programa 'Código 10' han mostrado en exclusiva las imágenes de la declaración de Juan José Ballesta ante el juez. Durante el juicio, el magistrado preguntó al actor sobre su relación con la denunciante y si había coincidido con ella en el barrio. Ballesta respondió categóricamente que no la conocía: "No, en ninguna zona, no recuerdo haber coincidido con esa mujer".

Aunque admitió conocer al otro hombre acusado por la mujer, Ballesta sostuvo que no recordaba haberlo visto ese día en particular. "Siempre que le veo, le saludo, pero no tengo nada más allá", explicó. Además, señaló que fue este conocido quien le informó de la denuncia: "Me llamó y me dijo que me iba a llegar una notificación. Bajé y me encontré con este asunto. Pregunté a todos mis allegados y nadie la conoce".

El juez también indagó sobre las posibles razones detrás de la denuncia en caso de que no fuera verdadera. Ballesta sugirió que podría tratarse de una cuestión económica o de un problema de salud mental de la denunciante: "Yo no sé si es por lo económico o porque la muchacha está mal, pero no tengo nada que ver con esto". El actor insistió en la falsedad de las acusaciones: "Es completamente mentira, mentira todo". Además, Juan José Ballestalamentó profundamente las repercusiones que esta denuncia ha tenido en su vida, tanto a nivel personal como profesional. "Me han querido echar del trabajo", reveló, subrayando el impacto negativo que estas acusaciones infundadas han tenido en su carrera.