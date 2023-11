Gloria Serra señala en 'El Hormiguero' a Google, Facebook y Twitter como posibilitadores de grandes estafas

'El Hormiguero' concluyó anoche la semana con la visita de la periodista Glòria Serra, que fue para presentar el reportaje "La estafa de las falsas inversiones" de su espacio de laSexta'Equipo de Investigación'. Este timo utiliza el rostro de conocidos personajes públicos junto a titulares que incitan a hacer clic para intentar engañar al consumidor.

Gloria lleva 13 años al frente de 'Equipo de Investigación', ¿qué le dice la gente por la calle: se asustan o se alegran? "Hay muchas personas que te paran y te dan mil gracias porque se entretienen. Y me felicitan, no a mí, sino al equipo. Yo voy por la calle y parezco un pavo real: me voy hinchando".

Yendo al grano de la estafa de los famosos de la tele, contó: "Siempre sale 'El Hormiguero', un personaje muy conocido, y 'el secreto', entonces tú haces un clic y te van sacando dinero. Por ejemplo: 'Antonio Resines le ha dicho a Pablo Motos cómo hacerse millonario'".

"Tenemos a uno de los teleoperadores en el programa: nos cuentan que el ritmo es peor que el de la película 'El lobo de Wall Street'", abundó Serra. "Vais a escuchar testimonios que rompen el corazón, de gente que te dice que veía a Jordi Évole o a Pablo Motos y que, de repente, se han quedado sin nada" siguió adelantando la periodista catalana contenido del episodio que se emite este viernes en laSexta.

"Con un buen especialista hemos seguido el rastro. Hay unos 200.000 estafados reconocidos en España. Hay un billón de euros en una de los monederos de estos estafadores. Con estas cantidades se está financiando a las mafias", relató Gloria Serra. "Lo peor de este es que no se le puede pillar, porque son muy listos; por lo que yo creo que hay que ir al plan B: al de la tienda; es decir: Google, Facebook, Twitter..."

"Empezó con una señora a la que le estafaron 800.000 euros en la Seu de Urgell y hoy es una red que abarca 24 países", reveló Serra.

Por otro lado, mostró esperanza la periodista porque "La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) hace unos días abrió la puerta para ir contra estos grandes colosos: es una iniciativa de la Unión Europea a través de una ley que se aprobó", informó.

"Son anuncios bastante burdos, pero tú ves las caras de gente que quieres o respetas y caes. Pero luego vienen las llamadas de teleoperadores y su tremenda insistencia", retomó la presentadora de 'Equipo de Investigación' el modus operandi de estas mafias.

Pasó Gloria Serra a explicar un caso concreto: "Esta investigación la hemos acabado en Albania. Ahí están los del call center, los de arriba están en otros países. Una de estas empresas patrocinó al Sevilla FC y a raíz de ahí cayeron 50.000 personas". "Estamos hablando de un gobierno externo que se está llevando el dinero de los trabajadores. Pero porque alguien les pone un escaparate. Sin escaparate no son nadie".

Dejó la reportera barcelonesa una reflexión optimista final: "Igual que ahora ha desaparecido el timo de la estampita, llegará un momento en que la gente será tremendamente desconfiada con el mundo online, y la cosa irá decreciendo mucho".