laSexta apuesta por un modelo revolucionario en su área digital

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que las pantallas forman parte de nuestro día a día. Aunque queramos aislarnos, es prácticamente imposible conseguirlo. De hecho, de manera habitual estamos recibiendo infinidad de estímulos y tenemos a nuestra disposición multitud de productos para nuestro consumo en forma digital.

Por todo ello, el tiempo de los ciudadanos se ha convertido en un valor y los medios de comunicación libran a diario una batalla a escala global por retener la atención del público. Una tarea que cada vez es más complicada. Con el objetivo de mejorar la calidad de los contenidos que ofrece, laSexta ha decidido realizar una apuesta por el análisis y la información de calidad, adaptándose a esas nuevas necesidades.

Apuesta por un modelo revolucionario

Según explica en un comunicado, "lo hace sin caer en el todo vale, en un contexto de caos mundial que ha puesto en peligro el derecho a la información de la ciudadanía a través de bulos, manipulaciones y medias verdades lanzadas desde distintos altavoces en diversos canales y plataformas". Con la intención de enfrentarse a ello, "laSexta refuerza el compromiso de su web, laSexta.com, por el derecho a una información verídica dando un paso adelante y cambiando el concepto de su parte informativa tras un considerable éxito".

Además, puntualiza: "Es una decisión nacida tras una profunda reflexión sobre el marco de polarización y descrédito en el que se vive, y por el que, tras ser consciente de la necesidad de resignificar el periodismo, ha llevado a laSexta.com a apostar por un producto digital finito, más elaborado y relevante con el que reivindicar la labor de sus periodistas".

"En laSexta hemos decidido cambiar todo el concepto de la parte informativa de nuestra web partiendo de una reflexión filosófica larga sobre el marco de polarización en el que vivimos, de descrédito de las instituciones, entre las que estamos los medios, el bombardeo de contenido constante que sufrimos todos, mucho de dudosa calidad, de personas jugando a ser periodistas desde todo tipo de canales y plataformas propagando contenido sin ningún rigor, ni ética deontológico, como vimos en la Dana y otras veces… y siendo conscientes de la necesidad que tenemos de resignificar el periodismo y a los profesionales que lo ejercen", apunta Raquel Quílez, subdirectora de Programas Informativos y responsable del área digital de laSexta,

"Un periodismo hecho por humanos"

Esa es la frase con la que quieren reflejar y explicar en qué consiste su apuesta. De hecho, se centra en el siguiente lema 'Las 6 de laSexta'. "laSexta.com apuesta por reducir el volumen de lo que cuenta para informar mejor ideando el concepto 'Las 6 de la Sexta', basado en ofrecer solo seis temas en profundidad. Seis temas vivos, que evolucionan en la home de la web de laSexta a lo largo del día, con contexto, claves, consecuencias y pluralidad de análisis. Seis temas que se ofrecerán en vídeo, texto o audio, sin recurrir al clickbait y huyendo de la esclavitud del algoritmo", detallan.

Para entender mejor esta revolución en el ámbito digital, aportan este ejemplo: "De esta forma, laSexta.com se convierte en un producto informativo selecto que huye de la avalancha de estímulos en internet. Para su elaboración sumará el contenido nativo en digital y lo más destacado de la emisión de los programas de la cadena. Así, a las crónicas de los equipos de Tribunales, Congreso o Sucesos (con más de 300 periodistas en la redacción de la cadena, especializados en las movilizaciones inmediatas y en el directo) se añadirán las claves de analistas y expertos como los que conforman la mesa de 'Al Rojo Vivo', junto a sets en vídeo de periodistas de laSexta o la pluralidad de análisis y opiniones que acuden cada día a sus programas. Todo ello sin perder la rapidez y la inmediatez de la última hora, una de los signos de identidad de laSexta y de su web a lo largo de estos años, y con el vídeo como uno de sus ejes centrales.

Un Manifiesto: "periodismo frente al caos"

Además, y para dar un mayor valor y la significación que merece esta iniciativa, laSexta aclara: "Pero esta resignificación del periodismo digital llevada a cabo por laSexta.com no es sólo física, sino que también cuenta con su propia filosofía. Por eso se ha creado un manifiesto fundacional que resume los principios que empapan esta nueva etapa. Y para ello parte de uno fundamental: en laSexta.com la información es gratuita. Los usuarios de la web no pagarán por su derecho a conocer las noticias y a profundizar en ellas. Igualmente, se posicionará frente a la polarización, rebelándose contra la esclavitud de los algoritmos y con el compromiso de un uso ético de la IA, empleada sólo como herramienta y no como un generador de contenidos".

Este es el Manifiesto fundacional con los principios de laSexta.com, desarrollados en seis compromisos, en esta nueva etapa:

El derecho a la información está en peligro, acorralado por bulos, intentos de manipulación e intoxicaciones. laSexta.com ofrece información, análisis y conocimiento de una forma veraz y limpia, lejos de todo ese ruido y basado en estos principios irrenunciables:

•Conocer la actualidad es un derecho

En laSexta.com la información es gratuita y no encontrarás muros de pago. No pagarás por tu derecho a conocer las noticias y profundizar en ellas. Aquí no encontrarás muros de pago, barreras o ventanas publicitarias imposibles de cerrar.

•Lo importante está en laSexta.com

Entre todo el ruido y el bombardeo de impactos a tu alrededor, seleccionamos los seis temas más importantes del día y te explicamos su contexto y sus consecuencias. Para que no se te escape lo que de verdad te afecta.

•Periodismo humano, hecho por humanos

Nuestro criterio a la hora de valorar las informaciones es puramente periodístico, basado en su importancia e interés. Los algoritmos no marcan nuestra oferta informativa, no somos sus esclavos.

•Información sin trampas

No leerás en laSexta.com titulares-trampa que pretenden crear en el lector un impacto emocional que no responde a la realidad de la noticia.

•Lucha contra la desinformación y la polarización

Informar con rigor y valentía en estos tiempos también es denunciar la manipulación, la desinformación y la polarización.

•Lee, mira, escucha

En laSexta.com tú decides el formato que prefieres: texto, audio o vídeo. Todos están a tu alcance de una forma sencilla, clara y rápida.

Un servicio más útil para el ciudadano

Por último, el comunicado de laSexta informa de que "el cambio de concepto informativo de laSexta.com viene acompañado de mejoras en la usabilidad de su contenido. Así, la fuerza de la Inteligencia Artificial estará presente pero con el compromiso de un empleo ético y transparente. El objetivo de la web de laSexta pasa por emplear la IA como una herramienta de agilización y optimización de procesos que permita a sus periodistas ejercer su labor periodística".

"En ningún caso, laSexta.com empleará la IA como un generador de contenido, sino que mantiene la filosofía de realizar un 'periodismo humano, hecho por humanos'. Además, esta nueva etapa busca la mejora del producto que se ofrece a los usuarios. Para ello, se ha incorporado a las noticias la posibilidad de que dispongan de un resumen realizado por IA, bajo la supervisión de los periodistas, y también se ha convertido a audio las noticias. En laSexta.com el ciudadano puede elegir cómo prefiere consumir la información, ya que estará disponible en texto, audio y vídeo", concluyen.