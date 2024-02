María y Marta Pombo se abren en canal con Jesús Calleja: "Somos familia tradicional pero nada convencional"

El cuarto programa de Jesús Calleja en Cuatro , ‘Planeta Calleja’ trajo como protagonistas a dos de las influerncers, y hermanas, más conocidas de España. María y Marta Pombo iniciaban un viaje a la Patagonia con el famoso explorador y presentador de televisión para hablar de cómo son sus vidas cuando no tienen la cámara de un móvil delante.

Las dos hermanas se sinceraron sobre sus vidas y como las redes sociales y sus haters han influido en ellas. Tanto que incluso llegaron a preguntarle al propio Calleja si él tiene gente que le critique en dichas redes. “Tengo muchos y otras veces pocos, según el invitado”, confesaba el aventurero para aclarar que sus ‘haters’ se multiplicaron cuando emitió el programa que hizo con Jenni Hermoso.

“No es lo mismo que te lo cuenten que que la conozcas en persona. Y entiendas de dónde viene toda la historia. Viví esa situación y luego fui a las redes sociales y me entraban 40 o 50 mensajes terribles. Luego se paraba y después entraban algunos buenos. Lo que más me sorprendió es que era todo, sobre todo, relacionado con el feminismo”, continuaba diciendo el montañero.

Es aquí cuando ambas hermanas también se abrieron para dejar claro que ellas también han sufrido ataques relacionados con el feminismo y su familia. “Al ser como una familia tradicional parece que nosotras estemos más en el lado del machismo”, comenzaba diciendo María. “En casa nos han educado en el respeto, en la igualdad. Nos consideramos feministas”, seguía su hermana Marta para volver a rematar María añadiendo que ella es “muy feminista”.

“Te encasillan a que estás subordinada al hombre o que acatas lo que diga un hombre. Pero somos familia tradicional pero nada convencional”, continuaban alegando para hablar también de la religión. Ambas se consideran católicas pero reconocen haberse alejado de la iglesia por estar en contra de algunas cosas. “Hacen cosas maravillosas pero hay otras cosas de la institución que no comparto. Como que no permitan las bodas gais”, desvelaba Marta.

Tras esto, el propio Calleja no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar de política y los ideales de sus protagonistas. “Da pereza decir si eres de izquierdas o de derechas porque te encasillan”, respondía Marta. “Me fastidia. Yo por mi forma de vivir y por lo que me conviene soy de un bando u otro pero no comulgo con todo”, zanjaba la pequeña de las hermanas.