Melani eclipsa a Shakira y calla a todos en "Tu cara me suena"

Melani García se coronó en la Gala 10 de “Tu cara me suena” con una imitación de Shakira que dejará huella. Celebró sus 18 años en el mismo escenario y firmó una actuación pulida, fresca y con una madurez escénica nada habitual en alguien de su edad.

A nivel técnico, fue un calco sobresaliente: dominó la voz engolada y las inflexiones tan características de Shakira, a la vez que desplegó una postura corporal flamenca con gracia medida. No fue una copia robótica, sino una encarnación auténtica, que conquistó por su espontaneidad y calidez emocional.

El jurado no tardó en subirse al carro: Chenoa jugó sin reservas y concedió el 12 que, esta vez, no retuvo. “Ya no tienes rival”, le espetó con convicción. Es el tercer triunfo consecutivo de Melani, tras sus homenajes a Beyoncé y Celine Dion, que la consolidan como gran favorite del concurso.

Gisela se la jugó transformándose en Pedro Capó con “La Fiesta”. La caracterización fue magnífica, logrando un parecido visual impactante. En cuanto a voz, aceptó el reto con dignidad: el timbre es distinto, pero logró aportar actitud y flow puertorriqueño, recibiendo elogios por su valentía.

Bertín Osborne zanjó un giro radical al replicar a El Sevilla y cantar “El chow chow” de Mojinos Escozíos. Fue una elección gamberra, alejada de su perfil habitual. Lolita Flores destacó lo inédito de la propuesta: “En los años que te conozco, jamás imaginé algo así de ti”. El riesgo, a pesar de sus imperfecciones, le funcionó bien.

Mikel Herzog rindió tributo a Pitingo, con un pase flamenco que combinó quejíos, falsetes y pasión. La presencia de Chipper como corista añadió un plus inesperado. No fue impecable, pero sí emotivo: amasó 22 puntos y se posicionó justo detrás de Melani.

Ana Guerra y Raoul Vázquez conquistaron con “Un mundo ideal”. Su show en alfombra voladora tuvo momentos de magia, y el binomio realzó la atmósfera tierna de la interpretación. El jurado se emocionó, y el público lo notó, canalizando un instante poético dentro del programa.

Otros participantes también aportaron su granito de talento. Goyo Jiménez abrió la gala con energía y autenticidad al imitar a Peret; Esperansa Grasia evolucionó técnico y expresivamente con “Stupid Cupid”; Manu Baqueiro, aunque se despistó con la letra cantando a C. Tangana, dejó momentos simpáticos. Yenesi, por su parte, tuvo una noche complicada con “Sex Bomb”, pero se mantuvo fiel a su estilo y a su grupo de Drag Race España, lo que le granjeó simpatías.

Melani remató una velada memorable con un gesto sincero: donó los 3 000 € del premio benéfico a la Fundación Eddy, que ayuda a jóvenes LGTBIQ+ expulsados de sus hogares. Un acto coherente con su imagen de persona empática, madura y comprometida.

Más allá del escenario, “Tu cara me suena” sigue arrasando también en audiencias. La Gala 10 volvió a colocar a Antena 3 como líder del prime time del viernes, superando el 20 % de cuota de pantalla. El formato no solo mantiene su fidelidad histórica, sino que rejuvenece su público gala tras gala, gracias a un elenco afinado entre el carisma, el talento y la sorpresa. Un fenómeno de largo aliento que no se desgasta, sino que se reinventa.