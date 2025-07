Mediaset despeja rumores y confirma que Laura Madrueño vuelve a Honduras para 'Supervivientes All Star'

El año pasado, Telecinco sorprendía con la primera edición de 'Supervivientes All Star', que cautivó a los espectadores durante la primera mitad de las vacaciones estivales y coronó a Marta Peñate en una emocionante gala en el corazón de Honduras. Allí estaba Laura Madrueño, quien no había abandonado el país centroamericano y permaneció 5 meses consecutivos lejos de España, ya que no hubo parón entre la edición nominal y la estelar del reality de supervivencia del grupo Mediaset. Este año sí lo ha habido y de momento conocemos pocas informaciones acerca de la segunda edición del 'All Star' de Supervivientes salvo la participación de Jessica Bueno. Ayer se confirmó la presencia de Laura Madrueño como maestra de ceremonias en Honduras, despejando así cualquier duda de abandono del concurso de Telecinco.

Después de finalizar 'Supervivientes 2025', la periodista madrileña expresó su agotamiento por el ritmo intenso del programa, lo que generó dudas sobre su participación en la segunda edición del 'All Stars'. En una entrevista con El Televisero, Laura pidió tiempo para descansar y no quiso adelantar nada sobre su futuro, afirmando que habían sido meses muy duros. Sin embargo, finalmente ha decidido regresar al formato, marcando su vuelta a Honduras por primera vez en otoño. Su confirmación pone fin a las especulaciones y garantiza la continuidad de una de las caras más reconocidas del reality de supervivencia.

Todo lo que sabemos sobre 'Supervivientes All Star'

"Mucha atención porque próximamente arranca 'Supervivientes: All Stars'. Las leyendas de 'Supervivientes' regresan a los Cayos Cochinos para luchar contra el hambre, la furia de los elementos y a los juegos más espectaculares" comenzaba así el anuncio Jorge Javier Vázquez. "Vuelven las segundas oportunidades. 'Supervivientes: All Stars', próximamente en Telecinco", finalizó así el anuncio aunque no confirmó si formará parte está vez del concurso. Sobre confirmaciones oficiales, solo conocemos la participación de Jessica Bueno, aunque hay muchos rumores encima de la mesa, destacando Kike Calleja, Gloria Camila o Alejandro Albalá.