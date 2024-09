Nuria Roca celebra 30 años en televisión con imágenes de su pasado

Nuria Roca puede presumir a sus 52 años de ser una de las caras más conocidas y amables de la televisión. Para algunos de nosotros lleva en el medio desde que tenemos memoria, y ella misma se ha encargado de recordárnoslo y rememorar que son 30 los años profesionales en la segunda pantalla. Y en esos años ha pasado por otros tantos programas que han hecho las delicias de los espectadores.

"Mañana salgo en la tele…Y van 30 AÑOS!!! 30 años a 33 programas hacen un total de miles de horas de televisión maravillosas!", ha comenzado explicando la actual presentadora de "La Roca" en laSexta, que confiesa que en este tiempo ha tenido "un montón de momentos increíbles en los que he aprendido, me he reído, he llorado, he disfrutado, me he frustrado, he acertado, me he equivocado y me he cruzado con gente absolutamente maravillosa…". Por eso, dice, ha querido hacer un "pequeño homenaje" al medio que más le ha dado y se lo ha dedicado a todos los espectadores.

Y cuando dice a todos, especifica "a los que os gusté desde el principio, a los que les fui gustando poco a poco, a los que no he conseguido convencer y a los que os venís cada domingo a La Roca, GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS!!!". Luego en una sucesión de fotos se puede ver su evolución profesional desde el primero hasta el último espacio en el que ha participado: "En las fotos no están todos los que son pero sí son todos los que están… me faltan fotos incluso de los programas más significativos, en algunos no había ni móviles! 😳😂😂".

La primera imagen es la de sus comienzos al lado de una imagen de actualidad: "La primera vez que salí en la la tele y la última… en el concurso de Canal9 LA SORT DE CARA… y en LA ROCA!". Luego ha listado los programas "en los que he tenido la suerte de poder presentar en estas tres décadas en Canal9, en TVE, en Telecinco, en Antena3, en Cuatro, en La Sexta…

* Enhorabona (Canal9) (1994)

* Babalaventures (Canal9)

* De nou a la mar (Canal9)

* Informatius Canal9

* Colp d’Ull (Canal9)

* Waku Waku (TVE)

* Cuánto Cuesta? (TVE)

* La Casa de tus Sueños (TVE)

* Fem Tele (Canal9)

* Buenas Tardes (T5)

* Nada Personal (T5)

* La Isla de los Famosos (A3)

* UHF (A3)

* El Típic Programa (Canal9)

* Aventura en África (A3)

* Nos Pierde La Fama (Cuatro)

* Factor X (Cuatro)

* Gran Slam (Cuatro)

* Tienes Talento (Cuatro)

* El Gran Quiz (Cuatro)

* El Sexómetro (Cuatro)

* Reforma Sorpresa (Cuatro)

* Perdidos en La Tribu (Cuatro)

* Tu Vista Favorita (Cuatro)

* Perdidos en La Ciudad (Cuatro)

* El Millonario (LaSexta)

* Lo Mejor Que Te Puede Pasar (MelodíaFM)

* Fantastic Dúo (TVE)

* A Tota Pantalla (TV3)

* Singles XD (T5)

* Road Trip (TNT)

* Family Feud (A3)

* La Roca (LaSexta) (2022-2023-2024…