Paco Tous actualiza el estado de Pepón Nieto: "Lo está pasando mal"

Todos conocemos que no es el mejor momento para el actor Pepón Nieto, tras la pérdida el pasado febrero de su hermano pequeño Carlos. Además, se une al hecho que de que fue él mismo el que dio la trágica noticia en sus redes sociales. Carlos falleció el martes 13 de febrero en el Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella, Málaga, tan solo cinco meses después de que la familia tuviese que despedirse de su padre. Dos pérdidas muy duras en un periodo muy corto de tiempo que hacen que el intérprete esté experimentando un dolor que le cuesta mucho digerir.

“Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que pudiera ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Que dolor y que impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería. Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado. Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento”, escribió el intérprete en redes sociales ese día.

Para actualizar su estado, su compañero en proyectos como "Los hombres de Paco", Paco Tous, que se acercó hasta la 27º edición del Festival de Cine de Málaga, explicó ante las preguntas de la prensa que su amigo sigue viviendo el duelo por su pérdida y utiliza su carrera profesional para intentar aliviar su sufrimiento. “Pepón es mucho corazón, aunque lo está pasando mal. Es una persona que tiene muy buen corazón y que tiene mucha energía. Está tirando para adelante”, aseguró en el transcurso de la jornada del certamen.

Además a ambos les une la ciudad: “Cada vez me siento más en casa en Málaga. Cada vez me gusta más porque aquí hay una persona que quiero mucho, que es mi Pepón Nieto, entonces, yo quiero a Málaga porque quiero a Pepón”.