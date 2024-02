Un desconsolado Pepón Nieto anuncia la muerte de su hermano pequeño

Pepón Nieto lo está pasando realmente mal en los últimos meses, pero el nuevo varapalo que acaba de sufrir no ha hecho más que hundirle más si cabe. Ha sido el propio actor el que ha dado la trágica noticia en sus redes sociales del fallecimiento de su hermano pequeño. Carlos ha perdido la vida este martes 13 de febrero en el Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella, Málaga, tan solo cinco meses después de que la familia tuviese que despedirse de su padre. Dos pérdidas muy duras en un periodo muy corto de tiempo que hacen que el intérprete esté experimentando un dolor que le cuesta mucho digerir.

“Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería”, comenzaba a anunciar Pepón Nieto en sus cuentas personales para dar a conocer la muerte de su hermano. Una pérdida muy reciente que no logra comprender, de ahí que se vaya a refugiar en sus seres queridos para encontrar consuelo y afrontar el duelo: “Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una peña y que van a estar a mi lado”.

Pepón Nieto no ha querido dar mayores detalles sobre las circunstancias que han rodeado a la muerte de su hermano pequeño. Pese a no decir qué le ha sucedido, muchos se han dado por enterados con el final del desgarrador escrito de Pepón Nieto: “Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento. Gracias a todo el personal del Hospital Universitario Costa del Sol por su profesionalidad y su cariño. Tenemos una estupenda sanidad pública. Por favor, cuidémosla y defendámosla, nos va la vida en ello, y es literal. Por favor, más dinero para la investigación y la lucha contra el cáncer”, solicitaba.

La parte final es la más dura del comunicado redactado por Pepón Nieto para dar a conocer la trágica muerte de su hermano. Con las emociones a flor de piel, el actor ha terminado con promesas: “Ay hermano, te voy a pensar mucho. Y siempre Carlos. Siempre”, se despedía…