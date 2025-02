'59 segundos': "¿Era tan habitual el acoso en la televisión?"

A finales del mes de enero de este año, RTVE decidió modificar en su parrilla el programa presentado por Gemma Nierga: "59 segundos". El motivo para cambiar a La 2 este contenido fue los malos registros de audiencia conseguidos cuando se emitía en la noche de los viernes. Además, decidieron que iba a empezar a luchar en otra franja horaria: miércoles noche.

En su último programa, "59 segundos" abordó un tema siempre controvertido: el papel de la mujer en TV durante los 80 y 90. La conexión con la actualidad radica en la publicación por parte de la plataforma Max de una serie documental sobre este asunto titulado "¿Yo fui Mujer Florero?". Por ello, y para tratar mejor este contenido, la periodista invitó a varias protagonistas.

Diferentes experiencias vitales

Es el caso de Loreto Valverde y María Abradelo: dos presentadoras de televisión de aquellos años que han sido entrevistadas para la producción. Igualmente, también participaron en el debate los siguientes profesionales: Carlota Corredera, Victor Amela, Ana Pardo de Vera y Bob Pop. En primer lugar, las protagonistas fueron muy claras sobre este asunto y dejaron claro que "nunca nos sentimos mujeres florero".

Una repuesta que tuvo su réplica por parte de Carlota Corredera: "Una cosa es sentirse y otra cómo eran tratadas porque la búsqueda de audiencia a través de la cosificación femenina era un hecho". Además, Gemma Nierga quiso enfatizar sobre este asunto: "Algo que se desprende en el documental es que algunas de vosotras insinuáis que tuvisteis jefes babosos que os tuvisteis que quitar de encima".

Por su parte, María Abradelo fue muy contundente al respecto: "Es cierto. En mi casa, no sólo en esa cadena (Telecinco), quizá no he hecho más porque no he pasado ningún peaje en mi vida". Mientras que Loreto Valverde tiene unas vivencias muy distintas en la televisión y se refleja en su contestación a la periodista tras hacerle esta pregunta: "¿Tan habitual era el acoso?". "Yo en televisión nunca he sufrido el acoso para poder salir adelante, pero en teatro sí. He tenido que parar los pies", explicó Valverde.