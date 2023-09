Acusan a Jimmy Fallon de crear un ambiente tóxico en 'The Tonight Show' y el presentado pide perdón: "Es vergonzoso"

Varios trabajadores de 'The Tonight Show', de la NBC, han acusado de crear un ambiente abusivo y tóxico al popular cómico y presentador Jimmy Fallon, que ha pedido públicamente disculpas a sus empleados. Siete de los denunciantes de este supuesto maltrato laboral han asegurado que tuvieron que abandonar su puesto en el programa por problemas de salud mental.

Tal y como señala 'Variety', Fallon organizó una reunión telemática vía Zoom en la que quiso expresar su malestar después de las últimas informaciones que han salido a la luz. "Es vergonzoso y me siento muy mal. Perdón si os avergoncé a vosotros, a vuestras familias y amigos", comenzó el presentador.

"Me siento tan mal que ni siquiera puedo expresarlo", continuó Fallon. "Quiero que este programa sea divertido, debe ser inclusivo para todos, debe ser gracioso, debe ser el mejor programa, tener a las mejores personas", sentenció el cómico pidiendo disculpas por la forma en la que ha tratado a sus trabajadores.

Las declaraciones de Fallon llegan después de que 'Rolling Stone' desvelara que muchos de los trabajadores del programa consideraban el ambiente de trabajo de 'The Tonight Show' como extremadamente tóxico tras las cámaras. Algunos de estos miembros del equipo aseguraron que su salud mental había empeorado durante su estancia en el programa, alegando además que Fallon podía arremeter contra ellos en momentos en los que estaban bajo presión.

"Si Jimmy estaba de mal humor, el día de todos estaba arruinado", comentaba un trabajador. "Es una pena, porque era el trabajo de mis sueños (indica un exempleado de The Tonight Show). Pero se convirtió rápidamente en una pesadilla. Es triste que sea así, sobre todo sabiendo que no tiene por qué serlo", añade.

Otro miembro del equipo también alegó que Fallon parecía borracho en el trabajo durante un ensayo y no recordaba haber tachado un chiste en sus notas. "Era incapaz recordar que él mismo lo había tachado. Yo estaba como: 'Oh, Dios mío, está como borracho. No sabe lo que está haciendo. Esto podría ser horrible, podría ser el final del show aquí mismo'", relata.

De hecho, según la fuente, el equipo contaba con una "sala para llorar", donde podían ir a desahogarse. "Nunca sabías qué Jimmy te ibas a encontrar y cuándo iba a tener un ataque de ira", expone uno más. Ante todo ello, el presentador ha querido dar la cara y lamentarse por sus malas formas. Actualmente, la producción de 'The Tonight Show' se encuentra paralizada debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood.