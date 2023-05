La dura advertencia que Jorge Javier Vázquez le ha lanzado a Bosco en 'Supervivientes 2023'

El pasado jueves 4 de mayo tuvo lugar la gala 10 de ‘Supervivientes 2023’. Lo que iba a ser un programa lleno de nominaciones, expulsiones y repaso de lo ocurrido en los últimos días, acabó convirtiéndose, por un momento, en una especie de charla entre profesor y alumno. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa y de Telecinco, se dirigió a uno de los concursantes, Bosco Martínez Bordiú, para lanzarle una seria advertencia.

El superviviente, en los dos meses que lleva de concurso, ha desafiado constantemente las indicaciones y recomendaciones de la organización de ‘Supervivientes’. El aristócrata ya fue sancionado al principio del programa debido a su salto con pirueta desde el helicóptero. Esta última vez ha sido por sobrepasar las fronteras en el mar para ir a pescar. "Tus constantes indisciplinas han llegado a un punto que ya han agotado al equipo", le informaba el presentador. "Una vez más estás ignorando las recomendaciones que te hace el equipo por tu seguridad, todo el rato, traspasando los límites e ignorando sus recomendaciones", le decía firme la inspectora a la vez que él alegaba no haber escuchado dichas recomendaciones.

Jorge Javier, tras mostrar el vídeo donde ignora dichas indicaciones de la organización, quiso lanzarle una advertencia al joven de 26 años.‘’Bosco te lo voy a decir muy clarito para entendernos. Te hago un titular y luego te lo desarrollo mínimamente. '¡Basta ya!'. Dentro del concurso tu seguridad es nuestra responsabilidad y al menos si no lo haces por ti es por respeto al equipo que está trabajando porque el concurso llegue a buen puerto, si te dicen las cosas no es por un capricho. Aquí estamos hablando de cosas importantes". El concursante tras la reprimenda del presentador no dudó en aclarar que no volvería a pasar.

A pesar de la bronca que se llevó el superviviente, no todo fueron malas noticias. El sobrino de Pocholo cumplió 26 años en Honduras y para celebrarlo la organización quiso regalar una tarta al protagonista. En ella se encontraban unas velas con el número 25 más una vela suelta. Este hecho no pasó desapercibido, especialmente por la presentadora Laura Madrueño, quien no dudó en preguntar el motivo de aquello.

"Es el primer cumpleaños que no puedo celebrar en familia. Mi madre me tira de las orejas 25 veces y la 26 por la vida, así que las tiro", confesaba a la vez que comenzaba a tirarse, a él mismo, de las orejas hasta contar 25 y la 26: "Por la vida". Tras soplar las velas y recibir las felicitaciones de sus compañeros y los presentadores, el superviviente quiso volver a dejar clara su actitud con una frase que comparte con su tío. "Viviendo una aventura nueva y aquí solo hay una marcha y esa es 'a tope".