El motivo de salud por el que Tamara Falcó podría retrasar su boda con Iñigo Onieva

Tamara Falcó es esa celebridad que haga lo que haga estará en el foco mediático. Sus declaraciones sobre el metaverso, cuando descubrió el desliz de su prometido, o la manera que tiene de expresarse han hecho de ella un personaje con el punto de mira siempre puesto.

Tamara Falcó con muletas en 'El Hormiguero' Atresmedia

A tan solo dos meses de su gran enlace matrimonial con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón ha sufrido un problema de salud que podría retrasar su boda. Falcó, que es colaboradora habitual del programa de Antena 3, ‘El Hormiguero’, apareció la pasada noche del 4 de mayo acompañada de su perrita Jacinta y con unas muletas. Ya lo informaba el presentador al comienzo del programa: ‘’Hoy Tamara ha venido, se ha caído por unas escaleras y luego después lo comentamos. Pero está bien, está perfecta’’, informaba para tranquilizar a los espectadores.

Después de la presencia del artista puertorriqueño Ozuna, Pablo Motos daba el comienzo a su famosa tertulia de actualidad cuyos integrantes son Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y la propia Tamara Falcó. ‘’Ahora voy, ahora voy’’, decía la hija de Isabel Preysler mientras el conductor le ayudaba. Fue en ese momento cuando Trancas preguntaba por la mascota de la aristócrata a lo que esta contestó. ‘’Ahora, ahora. Soy nueva con las muletas’’, respuesta que provocó la risas de los allí presentes.

Tras esto, Falcó llamó a su perrita la cual acudió rápidamente. ‘’¿Qué te ha pasado, amiga?’’, le preguntaba Motos. ‘’Pues que venía corriendo a la tertulia, y me gusta llevar los zapatos un poco grandes, y me he caído’’, confesaba para luego dejar clara su profesionalidad. ‘’Aquí venimos todos lisiados, así que show must go on’’ (el show debe continuar), concluía la colaboradora además de afirmar que era el primer esguince de su vida.