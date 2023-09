Aitana cuenta en 'El Hormiguero' cómo sufrió el mal de Moctezuma: "Estuve malísima"

La cantante Aitana visitó anoche el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, titulado Alpha. Se trata de su tercer álbum y verá la luz el viernes 22 de septiembre. Además, la artista prepara una intensa gira que inicia a principios de octubre en Valencia y que la va a llevar también hasta Latinoamérica.

La artista confesó "ser bastante vergonzosa para algunas cosas"; "pese a ello decidí ser cantante".

El disco "tiene referencia de los noventa. Es un disco pop, que es lo que yo soy, Tiene algunas baladas y sonidos electrónica", adelantño Aitana sobre Alpha. "Lo que me pide mi cuerpo es hacer un poquito de todo", abundó la catalana.

Además, con el disco ha sacado una edición especial en casete: "No he tenido la suerte de conocer ese formato, sí el VHS".

Respecto al mundo moderno, Aitana desveló que "Últimamente me veo una serie en un día, y creo que lo bonito era esperar al capitulo semanal. Eso lo hemos perdido".

Haciendo memoria, Aitana confesó que "el primer disco que me compré fue el de Hannah Montana", pero a quien más admira es "a mi madre; eso sin duda". Un día le llegó un mensaje de Brays Efe diciéndole que Penélope Cruz quería hablar con ella: "Me pidió ir a un concierto mío y me hizo mucha ilusión", contó esta.

Este disco se lo dedica a la generación Alpha, que creció con ella en 'OT', pero Aitana pertenece a la generación Z. Pablo Motos le pidió que le explicase porque se hace un lío: "Lo que me gustaba que se llamase Alpha es como traer un poco del pasado a la generación que viene. Creo que es una palabra muy potente: recoge el empoderamiento y le habla como a una comunidad de personas...", explicó esta.

Es la primera vez que la cantante saca un disco después de anunciar una gira, y agradece mucho "la confianza de sus seguidores". "Estoy haciendo promo super nerviosa del disco, y a la vez me levanto todos los día súper temprano para ensayar porque se viene una gira muy fuerce".

"Yo lo que quería traer con Alpha es ir a una fiesta divertida, porque a mí me vienen a ver muchos niños, pero también muchos padres. Creo que va a ser una gira sobre todo divertida", pronosticó la catalana.

En otro orden de cosas, Aitana contó que siempre que viaja le pasan cosas: en México le dio el mal (o venganza) de Moctezuma, conocido como la diarrea del viajero, debido al consumo de agua no potable: "Me puse muy mala, y justamente volaba a Miami al día siguiente. Volé y estuve toda la semana malísima".