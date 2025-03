Aitor Albizua habla por primera vez sobre 'La familia de la tele', el 'Sálvame' de RTVE: "Súper contento de estar en este momento"

Fumata blanca en RTVE, ya que el ente público ha elegido a Aitor Albizua para que comande, junto a María Patiño y Belén Esteban la vuelta del espíritu de 'Sálvame' a una gran cadena nacional, ya que desde mayo emiten en TEN, un canal pequeño del grupo Secuoya, pero en redes siguen dando mucha guerra, fieles a su estilo. 'La familia de la tele', el nombre de este nuevo magacín vespertino del ente público, llegará a la parrilla de contenidos La1 el próximo mes de abril, concretamente o el lunes 21 o martes 22.

Primeras declaraciones tras la noticia

"Bueno, veremos. Veremos, veremos. Me encantaría poder deciros algo, pero yo no puedo confirmar a día de hoy nada. Estoy en 'Cifras y Letras'. Estoy súper contento de estar en este momento de RTVE, que es la leche. Y orgulloso y feliz de que cuenten conmigo para otros proyectos, pero a tope con 'Cifras y Letras'… Ojalá podamos hablar dentro de un tiempo. En caso de que así sea, son dos profesionales (Belén Esteban y María Patiño) a las que admiro muchísimo, que es gente que hace televisión de primera y además en un tono, mira, como 'Friends', natural, ¿no? Como la vida misma, sin tapujos, sin estigmas y para adelante. No hay mejor sitcom que la propia vida, y que eso ocurra en un plató de televisión es una pasada. A mí me hace gracia. No, me hace gracia porque tampoco me lo esperaba, pero… En mi casa con mucha tranquilidad y mucho sosiego, creo que es lo importante, sí, saber controlar y ya te digo, saber mantener el foco en lo que es lo importante", explicaba a los micrófonos de Europa Press esta misma semana.

Así es Aitor Albizua

Aitor Albizua Meabe (Arrigorriaga, Vizcaya, 8 de enero de 1992) es un periodista y presentador de televisión español con una destacada trayectoria en radio y televisión. Tras graduarse en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la Cadena SER, donde trabajó durante ocho años en programas como 'Hora 25' y 'De buenas a primeras'. Posteriormente, se unió a EITB, donde presentó espacios como 'Nos echamos a la calle' y el concurso 'Lingo', además de conducir el programa especial de fin de año junto a Ane Ibarzabal. Durante esta etapa, también colaboró con Àngels Barceló en la Cadena SER. En octubre de 2022, dio el salto a la televisión pública nacional al convertirse en el presentador de 'El comodín de La 1' en RTVE. Más recientemente, desde el 15 de enero de 2024, está al frente del programa concurso 'Cifras y Letras' en La 2, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos en la televisión española. Además, para el ente público ha comandado los especiales de 'Telepasión' y 'Eurovisión'.