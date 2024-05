Ángel Llàcer destapa su calvario hospitalario tras su viaje a Vietnam

La pasada gala de “Tu cara me suena” reincorporó a uno de sus rostros más llamativos. Ángel Llàcer volvía con la efusividad que lo caracteriza a su puesto como jurado del concurso de Antena 3 y lo hacía además vestido de bacteria, riéndose de su último percance personal, que le obligó a ser ingresado del hospital, aunque después comentó que ha vivido uno de los peores momentos de su vida, explicando cómo ha sido su estancia en el hospital.

Hay que tener cuidado con lo que comes

Vitoreado bajo gritos de ¡presidente, presidente!, regresaba exultante Llàcer a ocupar su asiento como jurado, revelando que su valentía gastronómica le ha jugado una mala pasada: "Yo me fui de vacaciones a Vietnam y te dicen 'no comas esto'. Yo que me lo como todo... comía en la calle. Y ahí cogí una intoxicación. De la intoxicación me curé, pero volví de allí y el bicho ha vivido en mí hasta que se ha reproducido en mi intestino", expresó el jurado del concurso de Antena, que admitió haber tenido una colitis aguda: "Ha sido muy heavy. Solo quiero agradecer el cariño a todo el mundo. Todos los mensajes que he recibido. Todos saben que lo he pasado mal y no aprendo. Muchísimas gracias", espetó finalmente Llàcer.

Sigue recuperándose

Durante su regreso al programa, explicó cómo la bacteria Shigella se reprodujo en su intestino, llevándolo a sufrir graves síntomas y a ser hospitalizado nuevamente, por lo que si estos síntomas de agravan puede llegar a sufrir una sepsis. Agradeció el apoyo recibido y compartió detalles de su experiencia. Aunque Llàcer volvió brevemente al programa, sigue en recuperación y será sustituido temporalmente por Santiago Segura en 'Tu Cara me Suena', ya que el programa que se emitió el pasado viernes estaba grabado con anterioridad. Según 'Espejo Público', Llàcer está más estable tras varias intervenciones, pero su retorno completo aún está pendiente.