Así se encuentra "MasterChef Junior" tras celebrarse la repesca

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se triplicaron en la primera semana de programación navideña de RTVE aunque sin mucho éxito para el ente público en cuanto a audiencias. Ayer consiguieron el pico de esta undécima edición junior del certamen culinario producido por Shine Iberia con un share del 9,9%, mientras que el viernes cayeron a mínimos históricos con 6,6%. De los 16 participantes iniciales, quedan 7 tras cuatro entregas con sorpresas entre los participantes ya que ayer se produjo la tan esperada repesca, con muchas sorpresas y despedidas inesperadas.

Así se fraguó la repesca

RTVE decidió empezar el 2025 con una nueva gala más de "MasterChef Junior", que ya ha superado el ecuador en esta undécima edición de certamen. En la primera prueba, la invitada fue Inés Hernand, flamante ganadora del último "celebrity" del concurso cuya experiencia dentro de los fogones de "MasterChef" fue de gran ayuda para los jóvenes aspirantes que afrontaron un laberinto como su primer desafío de la noche. Una caja misteriosa con una receta había que encontrar y Ana fue la primera en conseguir salir de la trampa, ganando 10 minutos de ayuda profesional por parte de la invitada. Una vez deliberado estos primeros platos, que se trataban de pasteles, Leo fue quien mejor trabajo realizó, sumando a su marcador personal seis puntos.

La prueba de exteriores, realizada en la capital de España (concretamente en el Hospital Universitario Niño Jesús), supuso un reencuentro con los aspirantes expulsados en las tres galas anteriores, que iban a participar en la repesca para volver a tener opciones de competir por el premio de "MasterChef Junior". Dani García fue el chef invitado en esta ardua prueba que puso contra las cuerdas a los 16 participantes originales del concurso, que tuvieron que cocinar por equipos los platos saludables ideados por el cocinero malagueño. Tras complicaciones en el servicio, hubieron dos aspirantes que destacaron por encima del resto, Sophie y Martina, que fueron las bendecidas por la repesca.

Las dos últimas, junto a Leo (ganador de la primera pruebas) estuvieron exentos de participar en la prueba final, que dejó atrás a dos participantes, Nico y Fernando, que dijeron adiós al concurso en el cuarto programa. Esta tercera prueba eliminatoria consistía en realizar una elaboración libre con los alimentos proporcionados por un tren conducido por Lorena Castell y ayudada por ex aspirantes de otras ediciones de la versión junior. La deliberación de los jueces no fueron favorables para los platos de estos dos jóvenes, que no estuvieron acertados con el pollo (seco según los jueces) y unos tequeños (con demasiados ingredientes) respectivamente.