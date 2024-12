Así está "MasterChef Junior" tras llegar al ecuador de la edición

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se triplicaron en la primera semana de programación navideña de RTVE aunque sin mucho éxito para el ente público en cuanto a audiencias. Ayer consiguieron el pico de esta undécima edición junior del certamen culinario producido por Shine Iberia con un share del 8%, mientras que el viernes cayeron a mínimos históricos con 6,6%. De los 16 participantes iniciales, quedan 7 tras tres entregas, aunque en el próximo programa tendremos repesca, tal y como anunciaron ayer tras la emisión de la gala número tres.

La expulsiones, de tres en tres

De los 16 jóvenes que comenzaron el concurso, solo 10 llegaron a esta nueva etapa. En esta ocasión, los participantes rendían homenaje a los alimentos provenientes de América, con el apoyo de Carmina Barrios y el chef Roberto Ruiz. La primera prueba, realizada por parejas, enfrentó a los concursantes en un reto culinario que dejó comentarios variados del jurado. Candela y Fernando sorprendieron con su plato "Me pica pica to", que, aunque muy picante, no fue bien valorado por Pepe Rodríguez, quien lo calificó como "muy reguleras". Nico y Leo entregaron un ceviche aceptable al que le faltaba cilantro, según los jueces. Marcos y Daniela, animados por la música de Ana Mena, lograron una buena recepción por parte de Carmina.

Sin embargo, el plato de Marce y Sophie fue el que más gustó, obteniendo la felicitación de Jordi Cruz por su sabor. Al finalizar la prueba, el jurado otorgó los puntos: Marce y Sophie se llevaron 5, Daniela y Marcos 3, Ana y Valentina 4, mientras que Candela y Fernando fueron los últimos con solo 1 punto.

La siguiente etapa llevó a los concursantes a Sevilla, donde disfrutaron en el parque hinchable Funbox y conocieron a antiguos ganadores de "MasterChef". Como capitanes del reto grupal, Marce y Sophie seleccionaron a sus equipos, pero una elección dejó a Marcos visiblemente afectado. Tras un intenso desafío, el equipo azul liderado por Sophie se alzó como ganador. En la última prueba, los jóvenes demostraron sus habilidades trabajando con chocolate, reproduciendo una creación de David Pallás.

Los puntos se distribuyeron entre los aspirantes: Valentina lideró con 8, seguida de Fernando con 7, y Marcos con 6. En contraste, Sophie y Nico obtuvieron 2 y 3 puntos respectivamente. Finalmente, las eliminaciones de la noche dejaron fuera de la competencia a Daniela, Candela y Sophie, poniendo fin a su participación en esta edición del programa, aunque las volveremos a ver en el concurso ya que participarán en la repesca de la gala número 4, que llegará esta semana al ente público.