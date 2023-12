Begoña Vargas "destapa" en 'El Hormiguero' la enfermedad que sufre: "Está muy conectada con la ansiedad y el estrés"

Los actores Begoña Vargas y Pedro Alonso estuvieron anoche en 'El Hormiguero'. Los intérpretes visitaron el programa de Pablo Motos para presentar 'Berlín', la nueva serie de Netflix, precuela de la exitosa 'La casa de papel', que explora los orígenes del personaje que ha hecho popularmente conocido a Alonso. Este drama de suspense y acción llega a la plataforma de streaming el próximo 29 de diciembre.

La ficción no es un spin-off sino una secuela, aunque "te metes por un agujero de gusano y en el metaverso habría otra 'Casa de papel'; es otra serie, hay más comedia y más romanticismo. En la otra serie les cogemos los robos a los anglosajones, y en esta, el amor a los franceses", comentó Pedro Alonso.

El personaje de Bergoña Vargas, Cameron, "es ladrona por primera vez; una aprendiz. Es un personaje mucho más valiente que yo, que en mi vida he robado nada", confesó la actriz madrileña. "Yo sí robé una vez: un caramelo; fue en Vigo y tenía 8 años", bromeó a continuación en intérprete gallego.

"El robo para Berlín es un proyecto para que toda esta gente un poco perturbada sienta cosas de una manera genuina", abundó Alonso sobre la ficción de Netflix. Vargas, por su parte, tuvo que "disociar la emoción de la interpretación": "Muchas de las escenas en coche, las que salen de lejos, no las hice yo", desveló esta.

¿Hay una historia de amor en la serie? "Claramente nos hemos lanzado a la comedia romántica; todos los personajes de la banda están entregados al romanticismo, cada uno a su manera", explicó el intérprete vigués.

¿Les ha dado Alonso algún consejo a los compañeros por si esta serie se convierte en un boom como 'La casa de papel'? "He visto en los 7 u 8 últimos años una performance energética alrededor, y llegué a la conclusión que la información pecaba por exceso. Lo que me ha pasado alrededor de la serie da para una novela".

Sin solución de continuidad, pasaron los protagonistas a hablar de meditación y siestas. Si Pablo Motos medita 14 minitos, Pedro Vargas duerme 15 minutos de siesta diaria "para resetear". Sin embargo, Begoña Vargas se ve incapaz de dormir tan poco tiempo, aunque tiene un truco: "Si te duermes con las llaves en la mano, a los 10 ó 15 minutos se te caen y te despiertas".

Al hilo, el actor que da vida a Berlín subrayó la importancia de las respiraciones: "Se trata de parar la cabeza y lo que aparece cuando tú te conectas con tu cuerpo y paras el tarro".

Pedro, que tiene un lado esotérico, ha hecho un documental en el que investiga sobre el chamanismo: "Hay sustancias que provinen de la naturaleza y que sus rituales han servido de una forma de conexión espiritual. A mí me interesa por la parte de conexión con los ciclos de la vida y por los propios ciclos".

Begoña, asimismo, sufre dermatitis atópica y ha empezado una campaña de concienciación: "Es una enfermedad que está muy conectada con la ansiedad y con el estrés. No se sabe bien de dónde viene; hay muchos frentes abiertos. A mí me ha pasado de veces de ir a rodar con brotes gordos. Yo ya he dejado de taparla; es parte de mí".