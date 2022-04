Begoña Vargas y por qué todos sus looks dosmileros son clave para un efecto rejuvenecedor al momento

Está claro que Begoña Vargas es la mujer con más estilo del momento. No hay look que se le resista. Siempre consigue trasformar prensas que estaban olvidadas, en auténticas joyas de colección que no paramos de buscar en Zara, Mango o H&M. Si necesitas inspiración para un conjunto de dejar a todo el mundo con la boca abierta para mañana, sábado noche, solamente tienes que mirar el perfil de Instagram, de la actriz. Aunque ella selecciona sus prendas, tiene por detrás un gran equipo de estilistas. La creadora de los estilismos de Begoña Vargas que tanto nos encantan es Gigi Vives. Otra mujer con un estilo único y personal.

Sinceramente no podemos escoger el mejor look de Begoña Vargas. Tanto en su última aparición en El Hormiguero, en la alfombra roja de los Premios Goya o en un evento de moda, todos sus conjuntos nos han conquistado. En muchas ocasiones, nos ayudó para inspirarnos en nuestros looks de eventos y de esta manera, ser la mejor invitada. ¡Nunca fallarás!

La actriz Begoña Vargas en el photocall para la presentación H&M :Innovation Circular Design Story Collection en Madrid el martes 14 de diciembre de 2021. FOTO: Chema Clares GTRES

El estilo de Begoña Vargas es único, noventero y elegante. A sus 22 años, la actriz está en su máximo auge de su carrera. Tanto por su naturalidad o la forma de posar, Begoña Vargas es la mujer del momento. Con casi 500 mil seguidores en Instagram, la actriz nos muestra sus ‘lookazos’ y cuál es la clave para tener un look de 10 en cualquier momento.

En La Razón Lifestyle hemos hablado con Givi Vives, estilista de Begoña Vargas. Nos contó cómo comenzó la relación con la actriz, qué conjunto es el más impactante y cuáles son las firmas preferidas.

“Llevo muchos años en el sector de la moda y en la carrera de Comunicación de Moda estudiamos estilismo. Ya había trabajado como estilista para amigos y en pequeñas campañas y después de 6 años en redes, una está curtida en cuanto a la dinámica del sector, contactos de confianza y un buen ojo con marcas”, explica Gigi Vives y continúa explicando cómo surgió su relación con la actriz “Bego me contactó porque estaba buscando estilista y le dije que si me daba la oportunidad sería increíble trabajar juntas. Lo bueno de empezar en serio con una actriz joven y emergente como Bego es que trabajo con un lienzo en blanco. No tiene experiencia ni conocimiento en moda, así que me dio todo el poder para crear libremente y trabajar con mi visión creativa total”

La actriz Begoña Vargas durante en la presentación de la película " Las Leyes de la Frontera " durante el 69º Festival de Cine de San Sebastián en San Sebastián, el sábado 24 de septiembre de 2021. España FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Preguntamos a Gigi Vives cómo puede definir el estilo de Begoña Varga y ella argumenta que “empecé refinando un estilo muy lady, pero también joven y sexy en el que predominaría el negro y el rojo, y posteriormente siempre juego con sus papeles protagonistas”.

Gigi Vives suele jugar con los papeles protagonistas de las películas. “En Las leyes de las frontera, su personaje, que era rebelde, con look desenfadado, a la hora de los eventos, la lleve al extremo donde aposté por trajes, vestidos con hombreras, aperturas y diamantes. Un rollo muy Hollywood”. “Para lo que viene ahora, la nueva serie de Netflix, quiero looks metalizados, más agresivos, mucha piel y mucho color”, apunta.

Como nosotras no podemos escoger un solo look de Begoña Vargas, preguntamos a Gigi cuáles son sus favoritos. “Creo que sería el conjunto de Magda Butrym que lució en la jornada de prensa en San Sebastián y el total look de Gucci y Balenciaga que vistió en la premiere de House of Gucci. Moverse entre esas dos estéticas (son dos looks muy opuestos) creo que es la clave para un joven talento como Bego”.

La actriz Begoña Vargas en el photocall del estreno de la película "La casa Gucci" en Madrid el martes 23 de noviembre de 2021. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Todo estilista tiene firmas favoritas en su agenda y Gigi Vives nos indica que “The Attico, Magda Butrym, Alexandre Vauthier y David Koma son firmas básicas. Creo que es necesario apostar por marcas ‘Made in Spain’ y tenemos la suerte de que España rebosa talento en cuanto a moda; nos encanta Juan Avellaneda, Mansconcept, Jorge Redondo, Ze Garcia, Yolan Cris, Paloma Wool, Claro Couture..”

Finalizamos este análisis del estilo de Begoña Vargas con que tres tendencias se siente más identificada, la actriz. Gigi Vives señala que “Me gusta mucho, un traje y colores tendencia como el fuchsia Valentino, le sienta genial. La clave está en encontrar un balance perfecto entre lo que ella quiere llevar y el dejar vía libre a mi visión”, y nos afirma que “me encantaría verla con un vestido metalizado a lo Paco Rabanne y los pantalones de tiro bajo estilo 2000 están de moda y a ella le quedan genial”.