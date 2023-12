Bertín Osborne desvela en 'El Hormiguero' el secreto por el que nunca usa colonia

'El Hormiguero' recibió anoche al cantante y presentador de televisión Bertín Osborne, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, titulado "Ranchero" que ya está a la venta. Se trata de una recopilación de rancheras clásicas firmadas por grandes figuras del género mexicano.

Bertín ha creado un villancico para esta Navidad: "Los villancicos que se escuchan tienen 200 años... Y una noche con mi compadre Celso Pareja-Obregón empezamos a entonar 'El niño Jesús nació en Triana...' y salió".

El nuevo disco del patricio jerezano, "Ranchero", "también lo hemos sacado en vinilo". "Tengo unos pocos discos de ranchera, pero este me lo he currado que no veas. En este me he cogido a todos los artistas buenos de rancheras, y me he cogido todos los giros mexicanos. En México me han dicho que sueno a mexicano auténtico, porque antes sonaba a Bertín", aseguró este.

El también presentador se mostró cabreado porque le han robado una canción: "Yo escribí 'Necesito una amiga' en 1994, y ahora ha llegado un portorriqueño, Jonhy Rivera, que la ha registrado en el 91 en la sociedad de autores americanas". Comentó que "iba a demandarlo, pero que se apiadó de él: 'poresito, si habrá vendido 4 discos'".

Por otro lado, Bertín ha sacado su propio perfume en la estela de Antonio Banderas, que ya está número 1 en ventas: "Yo no uso colonia, pero me vinieron unos perfumeros a ofrecerme que hiciera un perfume; yo dije que quería una colonia que oliera a campo y que se llamara 'Silencio', en referencia al silencio del campo". "Se llevaron un mes mandándome colonias hasta que di el visto bueno", abundó este.

¿Está pidiendo a gritos el mercado los huevos de Bertín Osborne? "Hay un proveedor de huevos camperos en Soria, y he estado con él, y vamos a sacar los huevos de Bertín".

En otro orden, el cantante andaluz tiene un amigo, Ignacio, que es un buenazo y al que suele gastar bromas pesadas: "Le metí dos pastillas en la tostada, se la tragó, y a la media hora empieza a decir que tenía sueño; se echa la siesta, se levanta a las 6 de la tarde y apareció en el salón lleno de ronchas: resultaba que era alérgico a la sulfamida, el compuesto principal de estas pastillas. Nos asustamos. No lo maté de milagro".

¿Qué le pasó a Bertín Osborne con Frank Sinatra? "Yo estaba con Wes Farrell, y me dijo que fuésemos con su suegro a escucharlo en primera fila y luego a cenar: yo no sabía que era Frank Sinatra porque él estaba divorciado de su hija. El tío no veas como cantaba. Estaba todo el tiempo bebiendo Jack Daniel's y fumando".

A la semana siguiente Sinatra les invitó a una fiesta y el cantante jerezano pensando que iba a estar lleno de mujeres no dudó en ir: "No había ninguna, pero lo pasamos muy bien". Además, The Voice le dio un truco para mantener bien la voz pasados los 50: "Graba dos discos, saca uno y el otro lo guarda. Y cuando tengas 60 empieza a sacar los discos que tengas grabandos de antes".