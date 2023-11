"El Conejo de Terciopelo", un especial de Apple TV+ que combina realidad y animación

El miércoles 22 de noviembre, Apple TV+ estrenará el especial original "El Conejo de Terciopelo". Inspirado en el libro infantil de Margery Williams, este especial de 40 minutos celebra el amor incondicional y narra la historia de William, un niño de siete años que, al recibir un nuevo juguete por Navidad, descubre un amigo para toda la vida, abriendo la puerta a un mundo mágico.

Producido por Magic Light Pictures, este especial combina hábilmente acción real y animación para retratar la imaginación de un niño y adaptar el clásico atemporal de una manera innovadora. Phoenix Laroche, conocido por su papel en "The Royal Nanny", protagoniza como "William". El elenco estelar también incluye las voces originales de Alex Lawther ("Andor") como "el conejo de terciopelo", Helena Bonham Carter ("The Crown", "Harry Potter") como "yegua sabia", Nicola Coughlan ("Los Bridgerton") como "hada de los juegos", Bethany Antonia ("La Casa del Dragón") como "conejita", y Samantha Colley ("Genius") como "madre", junto con Leonard Buckley ("The Great") en el papel de "padre".

La producción está a cargo del cofundador de Magic Light Pictures, Martin Pope, nominado al Oscar por "El Grúfalo" y ganador del BAFTA y el Emmy Internacional por "La Rebelión de los Cuentos". El guion ha sido escrito por Tom Bidwell, creador de la nominada al BAFTA y al Emmy "My Mad Fat Diary" y del cortometraje nominado al Oscar "Wish 143". Este especial promete cautivar a los espectadores con una adaptación fresca y emocionante de un clásico querido de la literatura infantil.