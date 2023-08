Apple TV dice adiós a una de sus series

No han pasado ni tres meses desde que Apple TV estrenase lo que parecía ser una gran ficción, ‘Ciudad en llamas’ y ya ha sido cancelada. La serie, basada en un libro de Danny Ryan, se centraba en la vida de una estudiante universitaria tiroteada en Central Park el 4 de julio de 2003. La investigación del terrible suceso conecta una serie de incendios misteriosos en toda la ciudad, la escena musical del centro de la ciudad y una rica familia inmobiliaria de la parte alta la cual se desmorona por la tensión de los muchos secretos que guarda.

Así lo informó Deadline. La serie solo tendrá una única temporada sin tener la oportunidad de ser renovada. A mediados de junio, exactamente el 16, la ficción de la plataforma de la manzana finalizó su emisión la cual estaba formada por ocho episodios. Tan solo un mes y medio después se ha dado a conocer que ‘Ciudad en llamas’ no regresará con una segunda temporada.

A pesar de no seguir en antena, los seguidores de la serie pueden descansar ya que la primera, y única, temporada ha seguido los mismos pasos que el libro por lo que llevar a cabo una segunda temporada hubiera sido estirar la trama de manera innecesaria. Creada por Josh Schwartz y Stephanie Savage, parece no tener buena suerte con sus proyectos ya que en enero de 2023 se dio a conocer que el regreso de la ficción de ‘Gossip Girl’ no renovará para una tercera temporada quedándose tan solo en la segunda.