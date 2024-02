Coque Malla habla en 'El Hormiguero' sobre su difícil transición desde Los Ronaldos: "No venía nadie a verme"

'El Hormiguero' recibió anoche la visita de un mito del rock and roll español: el cantante y compositor madrileño Coque Malla.Pablo Motos charló con él sobre su dilatada carrera musical y su próximo regreso al cine con la película 'Buscando a Coque', que se estrena el próximo miércoles 14 de febrero.

Malla se presentó con ostensible cojera por un accidente que tuvo durante su gira en el que se rompió el pie, concretamente en el quinto metatarso izquierdo del meñique: "Estuvimos a punto de suspender o aplazar los primeros conciertos y dijimos que pa'lante, empecé los conciertos sentados, y el sábado por fin toco de pie en Valladolid".

"No quería salir al escenario y que la gente se enterase en ese momento que yo estaba así. Entonces avisé, y la gente encantadora. Han sido unos 5 ó 6 conciertos sentados maravillosos", aseguró el cantante.

Además, su disco, 'Aunque estemos muertos' tiene una portada muy curiosa: "Es una historia preciosa la del ilustrador: el tío vino al estudio, me escuchó dos canciones y metafóricamente le hizo una fotografía al alma del disco".

"Todas las canciones van en torno a la muerte: la muerte física y la muerte de las cosas: las etapas, los amores... El disco se rebela contra eso; todos nos rebelamos contra eso. Ha generado una energía en el disco brutal; en el fondo es un disco muy luminoso", explicó Coque Malla.

¿Por qué Coque y su banda, en relación a los fans, hablan del fenómeno Benito? "Benito es ese tipo que, cuando estamos en los conciertos, al principio no asumía que yo ya no estaba en Los Ronaldos. Al principio, cuando era yo solo, no venía nada verme más que Benito, que me escuchaba y decía 'Adiós, papá'".

Hay canciones de Los Ronaldos que aún le persiguen: "Cuando yo conseguí darle valor a mi repertorio hubo canciones que integré, que asumí encantado. Fue difícil porque el público tuvo que asumir que cantara cosas más personales, más oscuras. Ya me he reconciliado con todo el repertorio: ahora tocas dos o tres de Los Ronaldos y es una fiesta".

Una manía del artista madrileño es ducharse varias veces al día cuando está de gira: "Me ducho por la mañana, después de la siesta para ir a la prueba de sonido, luego vuelvo al hotel y me ducho otra vez. En verano igual pasan a 6 ó 7".

En su faceta cinematográfica, Coque Malla ha hecho 16 películas. "Cuando llegó el proyecto por mail de 'Buscando a Coque', leí que el guión hablaba todo el tiempo de mi vida sexual, pero era una delicia, los diálogos son brillantes.

Pese a ser una estrella del rock, contra pronóstico, el artista está felizmente casado y con dos hijos: "Cuando mi mujer me conoció tenía todos los prejuicios que recaen sobre un mito del rock de juventud, que caen siempre mal".