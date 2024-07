¿Cuál es la escena en la que más ha llorado Daniel Guzmán?

El conocido actor y director de cineDaniel Guzmánha compartido recientemente una de las experiencias más conmovedoras de su carrera en el programa '100% Únicos' de Cuatro. Guzmán rememoró la escena que más le ha hecho llorar en toda su trayectoria profesional, una escena que filmó a principios de los años 2000 para la serie "Policías", en el corazón de la calle emitida por Antena 3.

En la serie, Guzmán interpretaba a Rafa Trujillo, un agente de policía que sufre una tragedia devastadora al quedar parapléjico tras recibir un disparo. La escena en cuestión requería que su personaje se enfrentara a su nueva realidad, mirando fotos de su vida antes del accidente y rompiendo en llanto. Guzmán explicó la dificultad emocional de rodar esa secuencia: "Era una secuencia a la que me costaba mucho enfrentarme porque, a partir de ver fotos del antes, de toda mi vida, tenía que ponerme a llorar. Basta que tú le digas a tu mente lo que tiene que hacer para que no lo haga", explicó el actor. Sin embargo, logró sumergirse en el momento de tal manera que las lágrimas fluyeron naturalmente, más intensamente de lo que jamás había experimentado: "Me puse a llorar viendo fotos mías de niño, pero como no había llorado en mi vida".

Además de esta revelación sentimental o emocional, Guzmán también habló sobre sus hábitos de comunicación, sorprendiendo a muchos al confesar que no usa WhatsApp. En un mundo donde la aplicación de mensajería es casi omnipresente, el actor ha optado por métodos más tradicionales. "Generalmente, por carta. Yo escribo cartas y me escriben cartas", bromeó inicialmente. Luego aclaró que prefiere comunicarse mediante SMS o correo electrónico: "Llego por la noche y contesto". Esta preferencia por formas de comunicación menos inmediatas refleja su actitud hacia la tecnología y las redes sociales. Asimismo, Guzmán admitió no ser muy fan de las redes sociales, aunque hizo una excepción con Twitter: "Tengo Twitter porque me gusta seguir a gente que me gusta cómo piensa y cómo se expresa. Es un altavoz con el que uno piensa que se puede expresar y que puede llegar a más sitios". Su enfoque selectivo hacia las plataformas digitales demuestra un interés en la calidad de la comunicación más que en la cantidad, una tendencia que poco a poco está ocurriendo entre los jóvenes. Según un estudio reciente, en 2023, un 12% de los jóvenes españoles entre 16 y 34 años decidió borrar sus cuentas en redes sociales para ser más independientes.