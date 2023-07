Un ex directivo de Mediaset carga contra la empresa: "Está en caída libre. No es que me alegre, pero me resbala"

El adagio reza que la venganza es un plato que se sirve frío (como el gazpacho), y esta parece ser el instinto que ha movido a Baldomero Toscano, quien fuera director de programas de entretenimiento de Mediaset durante 14 años hasta su despido esta temporada, en el inicio de la nueva etapa de la compañía.

Ahora, tras varios meses desde su salida, el antiguo ejecutivo ha expresado fuertes críticas contra su ex empresa, señalando los bajos índices de audiencia de Telecinco. "La cadena en la que trabajé durante 14 años sigue en una caída libre de audiencia. No es que me alegre, pero realmente me resbala", comentó, haciendo un juego de palabras con el título del programa que presenta Lara Álvarez.

Sin embargo, pareciera que Toscano olvida que la decadencia de la cadena comenzó hace más de un año y medio, cuando él aún formaba parte de ella, y que la recuperación tomará tiempo.

En sus declaraciones, el ex directivo critica severamente la situación actual de Mediaset y cuestiona la calidad de su capital humano y artístico, aunque gran parte de ese equipo fue configurado por él mismo. "No veo talento ni una estrategia para recuperar el liderazgo que tuvo durante años. Ellos que se las arreglen", añadió.

Por último, Baldomero Toscano sugiere una hipótesis inquietante, como si quisiera generar desestabilización: "Les costará corregir tantos errores. O quizás no sea un error, sino una estrategia para incurrir en pérdidas y realizar un ERE".