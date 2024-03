¿Dónde y cuándo puede ver en directo la gala de los Oscar 2024?

La ceremonia de entrega de los premios Oscar 2024 se retrasmite esta noche en directo y en exclusiva por Movistar Plus+ (dial 7) y en el canal pop up 'Los Oscar por Movistar Plus+' (dial 15) disponible desde el 5 a 31 de marzo. Además, la plataforma de Telefónica ofrece una programación especial este domingo 10 de marzo.

Una cobertura singular que incluye desde las películas nominadas que puedes disfrutar en la plataforma hasta programas especiales como 'Nuestros nominados a los Oscar 2024', 'Camino a los Oscar 2024', 'La noche de los Oscar 2024' y 'El día después de los Oscar 2024'.

Así, la velada comenzará a las 22 horas (la gala da comienzo a las 24 horas) con el programa especial 'La noche de los Oscar 2024', con la periodista María Gómez al frente de un grupo de comentaristas con los que analizará las nominaciones, los looks, las películas…

Asimismo, los actores Adriana Ugarte y Miguel Ángel Muñoz, los diseñadores de moda María Escoté y Palomo Spain, y los periodistas especializados en cine Alberto Rey y María Guerra, se sentarán para comentar todo lo que suceda durante la noche.

María Gómez y el equipo que estará en el plató de Movistar Plus+ conectará en directo con Cristina Teva, que estará al pie de la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles, para recoger las impresiones de los protagonistas. .