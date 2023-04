"Drag Race" comunica la muerte de un miembro del equipo: "No me lo creo"

Nada parecía romper la magia y la alegría de "Drage Race España", embarcados en los capítulos de su exitosa tercera temporada. Pero este martes, la cuenta oficial de Twitter del programa que emite Atresplayer Premium se rompía de dolor al anunciar la muerte de un miembro de su familia: el redactor y especialista en castings Sergio García.

"La familia de Drag Race España lamenta la pérdida de nuestro compañero Sergio García. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz", eran las palabras con las que el programa que presenta Supremme de Lux se despedía de un profesional que había estado detrás de los castings y los guiones del programa desde la primera edición.

Sergio García era conocido en el mundo audiovisual por participar en varios formatos de éxito como "Drage Race España", "Got Talent" y "Factor X" y estaba involucrado en proyectos de películas con Iberseries y trabajaba para la productora Buendía Estudios. Actualmente estaba trabajando en la versión de "All Stars" anunciada por la versión española del programa de RuPaul.

Tras conocerse la noticia, varias personalidades del mundo Drag quisieron despedirse de él recordando sus cualidades. "Pink Chadora, participante de la tercera edición, escribe: "Si he llegado a ser quien soy en este programa ha sido por el amor constante, la paciencia y los consejos de Sergio, mi redactor, que apostó por mí desde que me vio por primera vez en los castings. A él y a su familia todo nuestro amor. Ángelo y yo estamos rotas".

La participante de la primera edición y de la tercera, The Macarena", no pudo evitar expresar un "no me lo creo", al conocer la noticia: "Sergio fue mi redactor el primer año, y este, aunque no me llevaba, él siempre estaba ahí para darme cariño y ánimos. Estoy devastada de perder a una persona a quien podía llamar amigo. Mi más sentido pésame a su familia"