Estos son los primeros nominados de "Gran Hermano"

"Gran Hermano" vivió ayer su tercer espacio dentro de la parrilla de contenidos de Telecinco en menos de una semana. Como ya se avisó con anterioridad, el concurso tendrá tres galas semanales, dos conducidas por Jorge Javier Vázquez y la dominical encargada a Ion Aramendi. El presentador vasco presentó el nuevo sistema de nominación y expulsión de la casa de Guadalix y la estrella catalana del grupo de la carretera de Fuencarral anunció anoche los primeros cuatro nominados que se jugarán este jueves la primera doble expulsión de esta edición, aunque su presencia dentro de la casa no corre peligro, aún.

Así fueron las votaciones

Edi: 1 punto a Vanessa, 2 puntos a Óscar, 3 puntos a Daniela.

Maica: 1 punto a Ruvens, 2 puntos a Maite, 3 puntos a Laura.

Nerea: 1 punto a Juan, 2 puntos a Ruvens, 3 puntos a Maite.

Maite: 1 punto a Daniela, 2 puntos a Óscar, 3 puntos a Vanessa.

Óscar: 1 punto a Ruvens, 2 puntos a Laura, 3 puntos a Maite.

Laura: 1 punto a Vanessa, 2 puntos a Óscar, 3 puntos a Maica.

Vanessa: 1 punto a Ruvens, 2 puntos a Laura, 3 puntos a Maite.

Daniela: 1 punto a Ruvens, 2 puntos a Laura, 3 puntos a Maite.

Manu: 1 punto a Óscar, 2 puntos a Vanessa, 3 puntos a Daniela.

Elsa: 1 punto a Óscar, 2 puntos a Daniela, 3 puntos a Maica.

Juan: 1 punto a Nerea, 2 puntos a Maica, 3 puntos a Daniela.

Ruvens: 1 punto a Nerea, 2 puntos a Daniela, 3 puntos a Juan.

Adrián: 1 punto a Maite, 2 puntos a Vanessa, 3 puntos a Daniela.

Daniela (17 puntos), Maite (15 puntos), Laura (9 puntos) y Vanessa (9 puntos) han sido las primeras cuatro nominadas de la casa de "Gran Hermano", aunque no regresarán al exterior, ya que permanecerán dentro en una casa secreta, siendo esta una novedad importante para esta edición y que no ocurra como años anteriores, en la que muchos concursantes dicen adiós a las primeras de cambio sin conocerlos realmente, sin demostrar su potencial, como ocurrió con Nagore Robles en 2009, que a posteriori se convirtió en una fija dentro de las tertulias de los realities de Telecinco.

Nuevo sistema de votación

En la nueva edición de "Gran Hermano", el formato contará con un doble juego, dobles decisiones y doble espacio, añadiendo un giro interesante al desarrollo del programa. La dinámica del doble espacio se ha presentado con la existencia de dos casas: la oficial y la secreta, en las que habitan distintos participantes. En este contexto, cada semana dos habitantes de la casa secreta entrarán a la casa oficial y tendrán que ocultar su identidad. No obstante, hasta que todos los habitantes de la casa secreta no pasen por la oficial, nadie saldrá de Guadalix. Esto implica que, aunque el público vote por la expulsión de dos concursantes, estos no serán eliminados del programa, sino que se trasladarán a otro lugar, probablemente la casa secreta, hasta que todos los habitantes hayan cambiado de casa.