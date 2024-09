Así es el nuevo sistema de expulsión de "Gran Hermano

La primera gala dominical de "Gran Hermano" es una realidad y anoche Ion Aramendi, quién será el encargado de los debates de los domingos del concurso de Mediaset, explicó a todo el mundo el nuevo mecanismo de expulsión del programa, siendo este uno de los aspectos más importantes dentro del mecanismo de funcionamiento del espacio televisivo de la cadena de Fuencarral. Además se desveló también que el próximo martes tendrá lugar las primeras nominaciones de esta nueva edición anónima del concurso que llega a la parrilla de Telecinco siete años después de "GH Revolution".

Nueva edición, nueva expulsión

En la nueva edición de "Gran Hermano", el formato contará con un "doble juego, dobles decisiones y doble espacio", añadiendo un giro interesante al desarrollo del programa. La dinámica del doble espacio se ha presentado con la existencia de dos casas: la oficial y la secreta, en las que habitan distintos participantes. En este contexto, el presentador Aramendi ha explicado: "Cada semana dos habitantes de la casa secreta entrarán a la casa oficial y tendrán que ocultar su identidad". Los primeros en asumir este desafío fueron Violeta y Luis, haciéndose pasar por la ex amiga y el novio de Nerea.

Sin embargo, para que estos dos concursantes puedan entrar en la casa principal, otros dos deberán ser expulsados. "Este martes hay nominaciones y el jueves expulsión doble", añadió Aramendi. No obstante, aclaró que "hasta que todos los habitantes de la casa secreta no pasen por la oficial, nadie saldrá de Guadalix". Esto implica que, aunque el público vote por la expulsión de dos concursantes, estos no serán eliminados del programa, sino que se trasladarán a otro lugar, probablemente la casa secreta, hasta que todos los habitantes hayan cambiado de casa.

Esta mecánica recuerda a la de "Supervivientes", donde los concursantes desterrados podían obtener una segunda oportunidad gracias al voto de la audiencia. Aramendi reflexionó sobre este giro en las expulsiones, preguntando: "¿Cuántas veces os habéis arrepentido del primer expulsado?". De esta manera, el programa ofrece una redención para aquellos concursantes inicialmente expulsados si la audiencia cambia de opinión.