Pullas a Mediaset de su propia estrella, Jorge Javier Vázquez

La capital autónoma del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, acogió esta semana a las grandes estrellas de la televisión en nuestro país en la XVI edición del festival de televisión más importante de España, el FesTVal. En una última gala llena de premios y reconocimientos, también hubo momentos de indirectas demasiado directas y llamadas de auxilio, siendo el discurso de Jorge Javier Vázquez uno de los más llamativos, sin esconder la situación actual de la cadena de Fuencarral y utilizando la ironía para tener un sitio en la versión celebrity de "Masterchef", cuya novena edición del concurso arranca esta noche en RTVE.

Mediaset hundido en las audiencias

El presentador catalán, una de las grandes estrellas de Telecinco y Mediaset, tras ampliar su vinculación con la cadena hasta 2027, con nuevos programas liderados por él a pesar del fracaso que supuso "Cuentos Chinos", no se cortó la lengua encima del escenario del festival vasco e ironizó con la mala situación que vive su grupo de comunicación en cuanto a las audiencias, registrando un paupérrimo 8,6% de cuota media en el mes de agosto, certificando que ni su presencia por las tardes logra un aumento de espectadores en la franja vespertina de la televisión española. "Tengo que decir que, la verdad, tal y como estamos en Telecinco, se podría emitir solo Supervivientes", exponía el presentador de la cadena, ante la atenta mirada de muchos de sus jefes, dejando claro que la isla de los famosos es de lo poco que le ha funcionado a la cadena en los últimos meses, tras los errores con "Factor X" o el descalabro mayúsculo de Carlos Latre, obligando a que "Babylon Show" recorte su programación solo una semana después de ser estrenado.

A pesar de indicar que el presentador lo va a dar todo para revertir la situación con su propio "Diario", "Gran Hermano" o "Hay una cosa que te quiero decir" (tres programas que contarán con la conducción del presentador catalán), Jorge Javier Vázquez no dudó en lanzar un anzuelo a Shine Iberia, productora de muchos programas televisivos, siendo "Masterchef" uno de los más importantes, buscando la complicidad con Macarena Rey, ejecutiva de la productora que estaba presente en el auditorio de Vitoria-Gasteiz, para ver si podía ser un participantes del concurso de los fogones en un futuro, como estuvo a punto de pasar un año atrás tras la cancelación de "Sálvame" y un futuro incierto para el catalán. "Vuelvo a mi casa de Madrid pensando que, por lo que pueda pasar, tengo que conseguir como sea el teléfono de Macarena Rey. Tengo que decirte, Macarena, que en un pasado no muy lejano de mi carrera profesional decía: "Bueno, siempre me quedará MasterChef Celebrity", expusó Jorge Javier en su discurso. ¿Broma u ofrecimiento real? El tiempo lo dictaminará.