Fátima pone entre la espada y la pared a su pareja en 'El Diario de Jorge': "Tu madre o tu hijo y yo"

La relación de Manel y Fátima se podría decir que pende de un hilo. La joven, de 26 años, ha acudido al programa 'El Diario de Jorge' de Telecinco con una decisión tomada: su pareja debe elegir entre su madre y la familia que han formado juntos. Cansada de los continuos enfrentamientos con su suegra, Fátima ha lanzado un contundente ultimátum en directo, dejando a Manel sin palabras.

Desde hace años, la tensión con su suegra ha sido una constante en la vida de la pareja. Según ha relatado Fátima a Jorge Javier Vázquez, la madre de Manel no solo la menosprecia, sino que también ha interferido en la crianza de su hijo Zeus. "Llegó a decirme guarra y eso no lo puedo permitir. Lo peor es que él no me defendió y nunca me ha dado mi lugar", ha explicado la joven visiblemente molesta.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'El Diario de Jorge' Mediaset

La pareja comenzó su historia de amor siendo muy jóvenes y con el tiempo formaron una familia. Sin embargo, la convivencia con la madre de Manel y su constante intromisión en la relación han sido motivo de numerosas discusiones. Fátima asegura que su suegra la ha humillado en repetidas ocasiones: "Me dice que soy una guarra, que su hijo se merecía más y que no soy buena madre". La situación se volvió insostenible cuando, tras el nacimiento de Zeus, su suegra le impedía ocuparse del bebé, alegando que al ser primeriza no sabía hacerlo bien. A pesar de haberle dado un aviso en diciembre, la joven ha confesado que dos meses después todo volvió a ser igual. Por este motivo, ha decidido acudir al programa de Mediaset para poner las cartas sobre la mesa y exigirle a Manel una respuesta definitiva.

Cuando Manel ha entrado en plató, no sabía lo que le esperaba. Frente a la pantalla, ha leído el mensaje de su pareja: "Ponte las pilas porque tu madre no me va a romper mi pareja ni la familia que he creado contigo". Su reacción ha sido de sorpresa e incomodidad. Al ser preguntado por Jorge Javier, Manel ha tratado de restarle importancia a los problemas, explicando que su vida cambió drásticamente cuando se convirtió en padre. "Pasé de ser un adolescente a tener una gran responsabilidad y eso ha afectado mucho a la relación", ha confesado. También ha señalado que Fátima es muy temperamental y que las discusiones entre ellos son frecuentes, incluso por asuntos cotidianos como la vestimenta del niño o la hora del colegio. Sin embargo, la verdadera cuestión seguía en el aire. ¿Estaba dispuesto a distanciarse de su madre para salvar su relación?

A pesar de la presión de Fátima, Manel ha evitado dar una respuesta definitiva. "Ella es mi madre y tú eres mi pareja. Son dos pilares de mi vida", ha dicho, intentando mediar entre ambas. Pero Fátima ha sido tajante: "Tienes que alejar a tu madre. Ella en su lado y nosotros en el nuestro". Sin embargo, el programa para desilusión de los espectadores ha llegado a su fin sin que Manel tomara una decisión clara, dejando en el aire el futuro de su relación.