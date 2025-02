Un nieto confiesa por qué su abuela no quiere acudir a 'El Diario de Jorge': "Piensa que si sale de casa se la van a okupar"

Encarna, una mujer de 81 años, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de 'El Diario de Jorge' al sorprender a su nieto Pedro en directo. La mujer ha querido agradecerle públicamente el cariño y la dedicación que siempre le ha mostrado, especialmente con un gesto que ha marcado su día a día: una agenda de teléfonos ilustrada con dibujos para que ella pueda identificar los contactos sin necesidad de leer.

Encarna nunca ha tenido la oportunidad de aprender a leer ni a escribir. Desde muy pequeña tuvo que trabajar en una panadería para poder subsistir, lo que le impidió acceder a la educación. A pesar de ello, ha encontrado en su nieto un apoyo incondicional que le facilita la vida de una manera única y llena de amor. "No pude aprender ni a leer ni a escribir porque tuve que ponerme a trabajar con 12 años", ha relatado Encarna en el programa de Jorge Javier Vázquez. Afortunadamente, su nieto Pedro ha sabido encontrar la manera de ayudarla en su día a día. Uno de los gestos más conmovedores ha sido crearle una libreta de teléfonos personalizada con dibujos que representan a cada persona, facilitándole así la comunicación con sus seres queridos.

El emotivo agradecimiento de una abuela a su nieto en 'El Diario de Jorge': “Me haces muy feliz” Mediaset

"Me hiciste una cosa muy bonita en la libreta de los teléfonos y me has dado vida, porque yo no sabía ni leer los nombres… y como tienes esas manos tan bonitas, me has hecho eso, me has hecho muy feliz", le ha dicho Encarna con lágrimas en los ojos a su nieto. Pedro no sospechaba que su abuela iba a estar presente en el plató de Telecinco. Antes de la sorpresa, Jorge Javier Vázquez le ha hicho creer que Encarna estaba llamando desde su casa para hablar con él. Sin embargo, el joven se ha encontrado cara a cara con su abuela, quien finalmente se había animado a viajar a Madrid para el programa. "Llevo muchos años intentando que venga a Madrid y no lo he conseguido. Es muy miedosa y piensa que si sale de su casa se la van a okupar", ha confesado Pedro visiblemente emocionado. Sin duda alguna, el momento familiar ha conmovido tanto al público presente en el plató de Mediaset como a los espectadores, dejando una lección de amor incondicional y demostrando que los gestos más sencillos pueden significar el mundo para quienes los reciben.